«Желаю беречь нашу Беларусь». В Гродно у памятника воинам и партизанам в парке Жилибера возложили цветы

Новости Беларуси. От истоков независимости страны – в Гродно у памятника воинам и партизанам в парке Жилибера возложили цветы и провели мини-парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. От истоков независимости страны – в Гродно у памятника воинам и партизанам в парке Жилибера возложили цветы и провели мини-парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выстрелы в воздух в честь праздника и дань памяти героям Великой Отечественной войны. Цветы и венки легли к братской могиле и Вечному огню как благодарность за мирное небо. В митинге приняли участие и ветераны. Когда-то им с фронтовыми товарищами в парке было тесно, а сегодня, наоборот, слишком просторно. Но верность Родине теперь продолжают сохранять потомки.
Военные Западного оперативного командования прямо в центре города развернули цифровую радиорелейную станцию «Сосна-М2» с 30-метровой мачтой. Эта машина полностью белорусского производства с ультрасовременной начинкой лишь два года назад поступила на вооружение. На выставке техники гродненцам показали БТР-82А, который получили в 2021 году, а также и другие образцы вооружения. Интерес они вызвали не только у юных жителей, но и у взрослых.
Анастасия Стасевич, жительница Гродно:
Пришли полностью всей семьей, собирались со вчерашнего дня, очень волновались, было много у детей вопросов, что за день, мама расскажи, особенно от малышки. Я считаю, что это очень правильно, приходить, чтобы дети знали, чтобы дети понимали, что это, чтобы дети всегда чувствовали, знали и ценили то, что было ради того, чтобы дальше было все замечательно, хорошо.
Николай Лагуткин, ветеран Великой Отечественной войны:
Для нас, ветеранов, имеет большое значение, с какой радостью, с каким подъемом весь наш народ отмечает этот праздник. Я всех поздравляю с праздником и желаю беречь нашу Беларусь, чтобы она жила и расцветала.
От музыкальной атмосферы и кафе под открытым небом до спортивных активностей и выставок-продаж изделий ручной работы. На протяжении всего дня не только центр Гродно живет в ритме праздника, но и микрорайоны.
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