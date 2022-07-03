«Желаю беречь нашу Беларусь». В Гродно у памятника воинам и партизанам в парке Жилибера возложили цветы

Новости Беларуси. От истоков независимости страны – в Гродно у памятника воинам и партизанам в парке Жилибера возложили цветы и провели мини-парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выстрелы в воздух в честь праздника и дань памяти героям Великой Отечественной войны. Цветы и венки легли к братской могиле и Вечному огню как благодарность за мирное небо. В митинге приняли участие и ветераны. Когда-то им с фронтовыми товарищами в парке было тесно, а сегодня, наоборот, слишком просторно. Но верность Родине теперь продолжают сохранять потомки. Военные Западного оперативного командования прямо в центре города развернули цифровую радиорелейную станцию «Сосна-М2» с 30-метровой мачтой. Эта машина полностью белорусского производства с ультрасовременной начинкой лишь два года назад поступила на вооружение. На выставке техники гродненцам показали БТР-82А, который получили в 2021 году, а также и другие образцы вооружения. Интерес они вызвали не только у юных жителей, но и у взрослых.

Анастасия Стасевич, жительница Гродно:

Пришли полностью всей семьей, собирались со вчерашнего дня, очень волновались, было много у детей вопросов, что за день, мама расскажи, особенно от малышки. Я считаю, что это очень правильно, приходить, чтобы дети знали, чтобы дети понимали, что это, чтобы дети всегда чувствовали, знали и ценили то, что было ради того, чтобы дальше было все замечательно, хорошо.