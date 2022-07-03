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Африканец – о жизни в Беларуси. Какого это, работать дояром в 90-е, и чем отличаются наши фермы от малийских?

03 июля 2022 13:08
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Шака Кейта, главный зоотехник сельхозорганизации:
Работать добросовестно и честно, не обманывать. Это сложно, но так легче жить.

Африканец – о жизни в Беларуси. Какого это, работать дояром в 90-е, и чем отличаются наши фермы от малийских?-1

Шака Кейта этому принципу следует уже более 30 лет. Уроженец Мали за эти годы стал настоящим белорусом. Судьба распорядилась: учился в легендарной сельхозакадемии в Горках. Женился, стал дважды отцом и построил карьеру от дояра до главного зоотехника.

Африканец – о жизни в Беларуси. Какого это, работать дояром в 90-е, и чем отличаются наши фермы от малийских?-4

Шака Кейта:
Это не так, как раньше, я сам доил ведрами, это было в 90-е годы, а теперь вот новая технология.

Африканец – о жизни в Беларуси. Какого это, работать дояром в 90-е, и чем отличаются наши фермы от малийских?-7

Шака говорит, на фермах Мали содержат всего десятки буренок, потому белорусский размах его всегда поражал: в нашей стране это целые хозяйства с многотысячным поголовьем. Африканец утверждает: сельское хозяйство у него на родине в частных руках, поэтому трудоустроиться там проблематично. В нашей стране жить и работать достойно можно и в белорусской глубинке.

Переехал из Сицилии и успел поработать в самых топовых ресторанах Минска. Задали шеф-повару пару вопросов.

Африканец – о жизни в Беларуси. Какого это, работать дояром в 90-е, и чем отличаются наши фермы от малийских?-10

Шака Кейта:
Есть возможность. Кто хочет, всегда работает. Можно и работать в сельском хозяйстве, зарабатывать хорошо. Жить в домиках. Теперь в агрогородках есть домики, где практически все приближено к городским условиям жизни.

Африканец – о жизни в Беларуси. Какого это, работать дояром в 90-е, и чем отличаются наши фермы от малийских?-13

Сын Шаки по стопам отца не пошел, увлекся программированием и даже отслужил в белорусской армии. Съемочная группа нашего телеканала несколько лет назад запечатлела эти кадры.

Эта кубинская пара любит снежную зиму и выращивать картошку. Уже 10 лет они живут в Беларуси. Читайте здесь.

# Сельское хозяйство # общество # Шака Кейта # Оксана Семашко # Фотофакт

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