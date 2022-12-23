Хотите отметить Новый год вдали от городской суеты? Мы знаем отличный вариант

Атмосфера волшебства. Как лесхозы готовятся к праздникам и какой путь проходит елка, прежде чем попадает на новогодний огонек? В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, почему следует приобретать деревья в катках и где можно под бой курантов встретить Новый год. Также побываем на выставке елочных игрушек и познакомимся с народным творчеством в Несвижском замке.

Лесхозы поставляют елки не только на базары. Украшают центр города, предприятия. Колючие красавицы попадают в сады и школы. Так, в самом настоящем охотничьем комплексе в каждом доме стоит своя елка. Тут создается самое настоящее новогоднее волшебство. И не только из-за символа года. Озеро, высокие леса – природные красоты делают свое дело.





Виталий Уминский, заместитель директора Березинского лесхоза:

Охотничий комплекс расположен вдалеке от населенного пункта, но удобства здесь по высшему классу. Люди, которые хоть раз здесь отдыхали, обязательно возвращаются, потому что условия созданы именно для отдыхающих. Сегодня охотничий комплекс насчитывает пять гостевых домиков. Два гостевых домика могут размещать большие компании – от 9 человек. Три домика рассчитаны на людей, которые приезжают небольшой компанией – от 2 человек.

Возле каждого гостевого домика имеется беседка с мангалом и кострищем, чтобы могли провести вечернее время. Более востребованы домики в выходные дни и на праздники. Есть дополнительные услуги. В летний период можно покататься на велосипедах, поиграть в волейбол, здесь имеется волейбольная площадка. В зимний период это катание на лыжах, также предусмотрена для отдыхающих рыбалка. Многие приезжают сюда не только отдохнуть, но и именно половить рыбу.