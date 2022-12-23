Хотите отметить Новый год вдали от городской суеты? Мы знаем отличный вариант
Атмосфера волшебства. Как лесхозы готовятся к праздникам и какой путь проходит елка, прежде чем попадает на новогодний огонек? В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, почему следует приобретать деревья в катках и где можно под бой курантов встретить Новый год. Также побываем на выставке елочных игрушек и познакомимся с народным творчеством в Несвижском замке.
Лесхозы поставляют елки не только на базары. Украшают центр города, предприятия. Колючие красавицы попадают в сады и школы. Так, в самом настоящем охотничьем комплексе в каждом доме стоит своя елка. Тут создается самое настоящее новогоднее волшебство. И не только из-за символа года. Озеро, высокие леса – природные красоты делают свое дело.
Виталий Уминский, заместитель директора Березинского лесхоза:
Охотничий комплекс расположен вдалеке от населенного пункта, но удобства здесь по высшему классу. Люди, которые хоть раз здесь отдыхали, обязательно возвращаются, потому что условия созданы именно для отдыхающих. Сегодня охотничий комплекс насчитывает пять гостевых домиков. Два гостевых домика могут размещать большие компании – от 9 человек. Три домика рассчитаны на людей, которые приезжают небольшой компанией – от 2 человек.
Возле каждого гостевого домика имеется беседка с мангалом и кострищем, чтобы могли провести вечернее время. Более востребованы домики в выходные дни и на праздники. Есть дополнительные услуги. В летний период можно покататься на велосипедах, поиграть в волейбол, здесь имеется волейбольная площадка. В зимний период это катание на лыжах, также предусмотрена для отдыхающих рыбалка. Многие приезжают сюда не только отдохнуть, но и именно половить рыбу.
Охота и стала причиной строительства этого охотничьего комплекса. Когда только пошло развитие охотничьего туризма, это было в 1999 году, мы начали строительство первого домика. Тогда это был даже не охотничий комплекс, а просто строительство домика. Этот домик был небольшой, деревенский, одноэтажный.
Равнодушные к охоте смогут прогуляться по лесу. Зимой можно покататься на лыжах. Свое развитие комплекс получил еще в начале 2000-х. Это излюбленное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Охота организуется как индивидуально, так и группами.
Но это не все прелести – лани и олени делают это место еще более волшебным.
Виталий Уминский:
Есть вольер с дикими животными, в котором содержатся 19 ланей европейских и 11 оленей пятнистых. Также изюминкой охотничьего комплекса считается медведь, который содержится в вольере.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Сбор шишек у лесников – как жатва у аграриев. Узнали интересные нюансы этого занятия
«Сохрани символ праздника». Вот какую новогоднюю акцию организовали для ёлочных базаров
За незаконную вырубку елок грозит штраф до 300 базовых! Как ловят лесных браконьеров?