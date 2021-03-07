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В Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

07 марта 2021 11:46
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильного ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порывы в отдельных районах достигают 20 м/с.

В Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра-1

Погодную ситуацию в некоторых частях нашей страны осложняет снег. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах. В этих условиях ГАИ призывает автомобилистов к максимальной осторожности и соблюдению повышенных мер безопасности.

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