«Бабуля мне прачытала». Внучка Кондрата Крапивы рассказала, когда впервые познакомилась с творчеством своего деда

Новости Беларуси. Шамякин, Мележ, Крапива. В Национальном художественном музее прошел литературно-художественный праздник к юбилеям белорусских классиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 марта исполнилось 125 лет со дня рождения знаменитого баснописца Кондрата Крапивы. А в январе и феврале отмечалось 100-летие Ивана Шамякина и Ивана Мележа. В фондах музея отыскалось немало интересных экспонатов, связанных с творчеством белорусских классиков. Например, иллюстрации Бориса Малкина к спектаклю Крапивы «Партизаны» и дружеские шаржи художника Зенона Павловского на Крапиву и Мележа.

Все желающие могли прочитать отрывки из любимых произведений писателей-юбиляров. А малоизвестными фактами биографий классиков поделились их родственники.

Елена Атрахович, кандидат искусствоведения, внучка Кондрата Крапивы:

Першае маё знаёмства з творамі дзеда – гэта была байка «Дзед і баба». Бабуля мне прачытала, я яшчэ тады чытаць літаральна не ўмела. Бабуля прачытала, і я падумала: ну, добра дзед піша, адобрыла, разумееце. Кандрат Крапіва пражыў такі жыццёвы шлях разнастайны, насычаны рознымі падзеямі – і добрымі, і трагічнымі – ёсць пра што расказваць, безумоўна. Гэта імпрэза мне вельмі падабаецца, тут атмасфера цудоўная: жывапіс, слова гучыць.