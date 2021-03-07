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«Бабуля мне прачытала». Внучка Кондрата Крапивы рассказала, когда впервые познакомилась с творчеством своего деда

07 марта 2021 12:24
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Новости Беларуси. Шамякин, Мележ, Крапива. В Национальном художественном музее прошел литературно-художественный праздник к юбилеям белорусских классиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бабуля мне прачытала». Внучка Кондрата Крапивы рассказала, когда впервые познакомилась с творчеством своего деда-1

5 марта исполнилось 125 лет со дня рождения знаменитого баснописца Кондрата Крапивы. А в январе и феврале отмечалось 100-летие Ивана Шамякина и Ивана Мележа. В фондах музея отыскалось немало интересных экспонатов, связанных с творчеством белорусских классиков. Например, иллюстрации Бориса Малкина к спектаклю Крапивы «Партизаны» и дружеские шаржи художника Зенона Павловского на Крапиву и Мележа.

«Бабуля мне прачытала». Внучка Кондрата Крапивы рассказала, когда впервые познакомилась с творчеством своего деда-4

Все желающие могли прочитать отрывки из любимых произведений писателей-юбиляров. А малоизвестными фактами биографий классиков поделились их родственники.

«Бабуля мне прачытала». Внучка Кондрата Крапивы рассказала, когда впервые познакомилась с творчеством своего деда-7

Елена Атрахович, кандидат искусствоведения, внучка Кондрата Крапивы:
Першае маё знаёмства з творамі дзеда – гэта была байка «Дзед і баба». Бабуля мне прачытала, я яшчэ тады чытаць літаральна не ўмела. Бабуля прачытала, і я падумала: ну, добра дзед піша, адобрыла, разумееце. Кандрат Крапіва пражыў такі жыццёвы шлях разнастайны, насычаны рознымі падзеямі – і добрымі, і трагічнымі – ёсць пра што расказваць, безумоўна. Гэта імпрэза мне вельмі падабаецца, тут атмасфера цудоўная: жывапіс, слова гучыць.

«Бабуля мне прачытала». Внучка Кондрата Крапивы рассказала, когда впервые познакомилась с творчеством своего деда-10

Свое живописное прочтение произведений классиков представили ученики одной из столичных гимназий. Больше всего ребят вдохновили герои известных с детства басен Кондрата Крапивы.

# Белорусская литература # общество # Кондрат Крапива # Елена Атрахович # Борис Малкин # Зенон Павловский # Фотофакт

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