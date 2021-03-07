Как не вырастить из ребёнка эгоиста и потребителя? Рассказали в многодетной семье

Новости Беларуси. В общей сложности государственных наград и благодарностей были удостоены свыше 60 человек, представители различных профессий: рядовые работники и руководители больших и малых трудовых коллективов, собственных семей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о мамах, которые воспитывают пятерых и более детей. Оксана Семашко на неделе задалась вопросом: так в чем же сила якобы слабой половины человечества? Репортаж из первых уст.

Они одновременно везде. Вылили все порошки в унитаз. У Лисовских настоящая семья. Старшей 12 лет, младшему всего год и восемь месяцев.

Ольга Лисовская, многодетная мама, обладательница ордена Матери:

Наша цель – воспитать благодарных детей, добрых, чтобы они были благодарны за все, что имеют. И, на мой взгляд, в многодетной семье это возможно. Когда их много, одновременно нужно со всеми поделиться, подумать не только о себе, но и своем брате или сестре, помочь. Чтобы не выросли потребителями, эгоистами. В многодетной семье это можно реализовать. Это счастье, хотя и трудно на самом деле. Я их всех люблю. Они такие все разные, и сердце мое переполнено радостью, счастье такое от них. Я не представляю свою жизнь без детей.

Константин Лисовский, многодетный папа:

Большая семья – это здорово. Я тренер. У нас как спортивная команда: нас много и мы сильные, мы друг за друга. Видим своих детей сильными и успешными людьми.

Софья Лисовская:

Для меня семья – это люди, которые тебя поддержат, обнимут, всегда будешь накормлен, одет. Они будут рядом в любой ситуации, помогут что-то сделать, уделят тебе время. Прекрасная половина нашей страны сегодня преуспевает в карьере, изобретает научные проекты, воспитывает замечательных детей. Как? Это риторический вопрос, хотя кто-то на него все еще ищет ответ.