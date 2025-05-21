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Белорусы завоевали серебро ЧМ по пляжному футболу. Председатель федерации рассказал, в чём секрет успеха

21 мая 2025 17:28
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Теперь о наших ребятах с пляжного футбола узнали. Принимайте поздравления. Секрет успеха в чем?

Белорусы завоевали серебро ЧМ по пляжному футболу. Председатель федерации рассказал, в чём секрет успеха -2

Михаил Ботников, председатель Белорусской федерации пляжного футбола:
Здесь несколько слагаемых этого успеха. Прежде всего, это само отношение ребят к тому виду спорта, которым они занимаются, конкретно к пляжному футболу. Он им очень нравится, они ему преданы, они готовы выкладываться полностью, чтобы достичь максимального результата. Это первое.

Второе – это, безусловно, наш главный тренер Нико, который всей душой предан команде, который был прекрасным футболистом. На сегодняшний день он вырос вместе с нашей командой как тренер, он очень хороший тактик.

Следующее слагаемое – работа тренерско-административная, как самого тренерского штаба, так и федерации, которая нацелена так же, как и вся команда, на достижение максимального результата. И следующий элемент, о котором нельзя не сказать, это, безусловно, поддержка со стороны государства. Все организуется Министерством иностранных дел, Министерством спорта. Сейчас идет строительство манежа для пляжных видов спорта. Это тоже благодаря поддержке Национального олимпийского комитета и Министерства спорта, что тоже нам позволит уже в круглогодичном режиме осуществлять подготовку.

# Спорт Беларуси # Евгений Пустовой

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