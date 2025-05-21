В Беларуси усилят защиту банковских карт

В Беларуси повысят защиту безналичных операций. С 22 мая начинают действовать обновленные правила Национального банка. Так, теперь все платежные карты будут выпускаться с чипом международного стандарта EMV, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот протокол генерирует уникальный код для каждой транзакции. А значит, дает дополнительную степень защиты, например, от мошенников. В целом получить доступ к любым счетам им станет сложнее: все онлайн-переводы будут подтверждаться пользователем как минимум дважды: с помощью СМС-кода, биометрических данных или push-уведомлений. Изменятся и подходы к информированию. Банки будут более детально консультировать своих клиентов о возможных ограничениях, связанных с использованием карты.

Ольга Антонович, начальник управления электронных платежных инструментов Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Беларуси:

С учетом норм по защите прав потребителей мы обязываем банки предоставлять физическим лицам, клиентам определенную информацию, которую раньше они не предоставляли. Эта информация касается сроков и формы направления уведомлений клиентам о том, что банк-эмитент заблокировал их банковскую платежную карточку. Банк-эмитент может это сделать, если он видит какую-то подозрительную активность. Делают это банки в целях обеспечения сохранности денежных средств на счетах своих клиентов.

Появится и еще одно новшество. До заключения договора клиента будут предупреждать об уголовной ответственности за распространение реквизитов карточек. Эта мера также поможет избежать финансовых потерь.