Что нужно сделать, чтобы в Беларуси появился свой Овечкин? Ответил главный тренер юниорской сборной по хоккею

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Андрей Ращинский, главный тренер юниорской сборной Беларуси по хоккею с шайбой:

Безусловно, потенциал у наших ребят, у наших хоккеистов, я думаю, также у футболистов есть. Если мы говорим сейчас про Овечкина, наверное, такой Овечкин рождается раз в огромное какое-то количество лет. Хотелось бы, чтобы у нас появился свой. Но ребята есть однозначно, и я думаю, что рано или поздно у нас будет хоккеист топ уровня.

Евгений Пустовой:

Чего не хватает? Генов? Борьбы? Воли? Ведь инфраструктура создана. Или, может быть, все-таки инфраструктура тоже? Не в каждом райцентре есть свой ледовый дворец, но ведь создана логистика. Как вырастить его? Есть ли у нас какой-то рецепт?

Андрей Ращинский:

Рецепт – это каждодневная тренировка, многолетний процесс подготовки. Неправильно ставить вопрос, что у нас нет, у нас есть ребята, которые играют и в НХЛ, и тот же Шарангович, и тот же Протас. Да, возможно, это еще хоккеисты не уровня Овечкина, но все-таки об этих ребятах знает весь мир.