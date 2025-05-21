Финляндия увеличит высоту нового забора на границе с Россией

Финляндия продолжает готовиться к мнимой осаде нелегалов на восточной границе. Высоту нового забора на части рубежа с Россией собираются увеличить до 4,5 метра, а длину до 200 км, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финны не в первый раз прибегают к подобным мерам. Ранее забор нарастили с 3 до 3,5 метра. Сейчас же его планируют оснастить и камерами с искусственным интеллектом в местах, где расположены наиболее загруженные КПП. Этот, по словам приграничной службы, монументальный проект планируют завершить к концу 2026 года. Сообщается, что уже отстроено 35 км ограждения.

Самуэль Сильянен, начальник оперативного отдела пограничной службы Юго-Восточной Финляндии:

Забор будет состоять из металлических перил, увенчанных рулоном колючей проволоки, и оснащен камерами, датчиками, громкоговорителями и освещением. Мы надеемся, что это сооружение все-таки поможет контролировать большую массу людей.

Тем временем правительство Финляндии уже столкнулось с критикой со стороны Европейского суда по правам человека. Организация не первый год просит правительство страны обосновать ужесточение мер в отношении мигрантов. Осуждению подверглось и беспрецедентное закрытие границы с Россией в 2023 году.