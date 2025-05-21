Снопков: отношения Беларуси и Китая развиваются по восходящей траектории

Отношения Беларуси и Китая развиваются по восходящей траектории. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на переговорах с вице-премьером Госсовета КНР Лю Гочжуном. В Доме правительства прошли встречи в узком и расширенном составах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Китай подтвердили намерение углублять многоплановое сотрудничество. В основе взаимоотношений – экономика. Несмотря на нелегитимные санкции Запада по отношению к нашей стране, мировую турбулентность и нестабильность, Беларусь и КНР прибавляют в товарообороте. За последние 5 лет показатель вырос вдвое.