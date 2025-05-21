Снопков: отношения Беларуси и Китая развиваются по восходящей траектории

Отношения Беларуси и Китая развиваются по восходящей траектории. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на переговорах с вице-премьером Госсовета КНР Лю Гочжуном. В Доме правительства прошли встречи в узком и расширенном составах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Китай подтвердили намерение углублять многоплановое сотрудничество. В основе взаимоотношений – экономика. Несмотря на нелегитимные санкции Запада по отношению к нашей стране, мировую турбулентность и нестабильность, Беларусь и КНР прибавляют в товарообороте. За последние 5 лет показатель вырос вдвое.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Отрадно, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, глобальное торговое противостояние и постоянное санкционное давление на наши страны, мы ни на шаг не отступили от взятых на себя обязательств и сохраняем самые теплые и при этом взаимовыгодные отношения. Работаем в духе всепогодного стратегического партнерства по ключевым направлениям двустороннего взаимодействия. В политической сфере страны вышли на беспрецедентный уровень доверия. Мы оказываем друг другу безусловную поддержку по важнейшим вопросам международной и двусторонней повесток дня.
Также Беларусь поступательно продвигает свое участие в инициативе «Один пояс – один путь». Индустриальный парк «Великий камень» – один из самых масштабных проектов. Совместные достижения наших стран соответствуют установленным планам на уровне всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.