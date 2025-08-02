Первые на земле, в воде и воздухе! Как отметили День десантников и сил специальных операций ВС?
Их девиз – «Никто, кроме нас». А вместе они – «воздушное братство», которое во все времена по праву считалось элитой Вооруженных Сил. 2 августа – День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил. В этом году праздник совпал с 95-летием со дня образования этого рода войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С профессиональным праздником личный состав и ветеранов сил специальных операций поздравил Президент и Главнокомандующий. Александр Лукашенко подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны и в мирное время голубые береты с честью выполняли свой воинский долг, в том числе интернациональный, свято хранили верность присяге и своему народу.
Сегодня солдаты и офицеры сил специальных операций достойно продолжают славные традиции воздушно-десантных войск: ежедневно решают боевые задачи по обеспечению военной безопасности государства, демонстрируют высокий профессионализм, силу духа, несгибаемый характер и твердую приверженность девизу «Никто, кроме нас».
И эти войска в Беларуси будут укрепляться. Так, в стране формируется новая десантно-штурмовая бригада сил специальных операций. Она будет дислоцироваться в Гомельской области. А в Бресте в расположении легендарной 38-й бригады сегодня прошли масштабные торжества.
Первые на земле, в воде и, конечно, в воздухе – репортаж Кристины Протосовицкой.
Воздушно-десантные войска создали в 1930 году в Советском Союзе, а среди задач – действовать в тылу врага, болезненно и пристально бить по нему, внушать страх и ужас. Именно с этим десантники доблестно справились в годы Великой Отечественной войны и продолжили традицию – быть первыми на земле, в воде и в воздухе.
Виктор Шуляковский:
Когда я служил, 88-90 гг., это был Советский Союз. И я вам скажу, наши задачи не меняются. Точно так же мы выполняем все боевые задачи сегодня благодаря нашему Президенту.
Силы специальных операций – это братство и единство духа. В родную часть, легендарную 38-ю брестскую бригаду, приходят семьями и сразу несколькими поколениями военнослужащих.
Самые элитные войска, которые есть в Республике Беларусь, я думаю, вообще во всем мире.
Масштабный плац-концерт демонстрирует лишь сотую часть элементов подготовки военнослужащих. Виртуозное вождение военных машин.
Элементы рукопашного боя, десантирование с экстремально низкой высоты 150 метров, работа пилотов FPV-дронов, освобождение захваченного врагом участка.
Сегодня силы специальных операций Беларуси – это мобильное подразделение, оснащенное по последнему слову техники. Нынешнее время требует быстрой реакции и постоянного развития с учетом опыта современных военных конфликтов. Силы специальных операций расширяются. Новая для Беларуси – 37-я отдельная десантно-штурмовая гвардейская бригада – создается в Гомельской области. Читайте здесь.
Отметим, что в числе руководителей белорусских регионов – в Гомеле и в Бресте – десантники, которые, как известно, бывшими не бывают.
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
Я с вами согласен, что бывших не бывает. И к этому празднику, как вы видите, готовятся не только сами десантники, готовится и население Бреста, Марьиной Горки, витебская бригада. Это большой праздник для нашего государства. Уровень подготовки очень высокий, ребята системно, постоянно занимаются и отрабатывают разные методы и способы ведения боя. Тем более что вызовы, которые сегодня происходят в соседних европейских странах, заставляют нас относиться к этому вопросу значительно серьезнее.
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