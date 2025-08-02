Первые на земле, в воде и воздухе! Как отметили День десантников и сил специальных операций ВС?

Их девиз – «Никто, кроме нас». А вместе они – «воздушное братство», которое во все времена по праву считалось элитой Вооруженных Сил. 2 августа – День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил. В этом году праздник совпал с 95-летием со дня образования этого рода войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С профессиональным праздником личный состав и ветеранов сил специальных операций поздравил Президент и Главнокомандующий. Александр Лукашенко подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны и в мирное время голубые береты с честью выполняли свой воинский долг, в том числе интернациональный, свято хранили верность присяге и своему народу.

Сегодня солдаты и офицеры сил специальных операций достойно продолжают славные традиции воздушно-десантных войск: ежедневно решают боевые задачи по обеспечению военной безопасности государства, демонстрируют высокий профессионализм, силу духа, несгибаемый характер и твердую приверженность девизу «Никто, кроме нас».

И эти войска в Беларуси будут укрепляться. Так, в стране формируется новая десантно-штурмовая бригада сил специальных операций. Она будет дислоцироваться в Гомельской области. А в Бресте в расположении легендарной 38-й бригады сегодня прошли масштабные торжества.