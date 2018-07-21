«Зеркала с Mercedes, решётка с американца»: самые интересные автомобили фестиваля SunDay-2018

Новости Беларуси. Более 400 автомобилей и участники из семи стран мира – под Гродно проходит крупнейший международный автомобильный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 400 автомобилей и участники из семи стран мира – под Гродно проходит крупнейший международный автомобильный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2018 году праздник побил собственный рекорд по количеству редких и уникальных автомобилей и собрал тысячи зрителей. На руку пришелся и безвизовый режим для иностранцев, действующий в регионе. Из атмосферы тюнинга и мощных двигателей репортаж Галины Буро.
Под капотом 8 цилиндров и 380 лошадиных сил. Еши Пожар приехал из Германии на своем любимом Morgan Aero 8. В его гараже есть четыре модели этой редкой английской марки спорткаров класса люкс. Они выпускались лимитированной серией и только ручной сборки. К тому же Morgan – одна из самых дорогих машин в мире.
И действительно, фестиваль как международный автосалон под открытым небом. Рядами авто с номерами разных стран, и каждое уникально по-своему. От ретро до электромобилей – здесь целая история автопрома в заботливых руках владельцев.
Сергей Кунцевич, участник фестиваля (Барановичи):
Зеркала с Mercedes, решетка с американца, это два бампера от 21-й Волги, это ЗИЛ, это «Победа», это «Жигули». Все это сделано своими руками, сделано для души.
А в этом автомобиле в стиле «апокалипсис» так сразу и не узнаешь советский ГАЗ-24 78-го года выпуска.
Машину охраняет собака-коленвака и робот Валли.
Все это житель Могилева Вадим Кученков сделал сам за полтора года. Назвал в честь сына Марка.
Вадим Кученков, участник фестиваля (Могилев):
Идея была подчерпнута из фильмов, но на нее подтолкнул меня сын своими компьютерными играми. Говорит, а такую машину можно, которая прокачивается?
Добавляются пулеметы, автоматы. Вот именно этим. Давай сделаем! Ну сделали. Оп! И понеслось – автовыставки, все дела.
Галина Буро, СТВ:
А это, пожалуй, детская мечта многих – автомобиль из конструктора. Geely Atlas собрали в натуральную величину на белорусской фабрике по производству игрушек. На создание ушло 3 недели и больше 145-ти тысяч деталей конструктора.
А еще здесь настоящий праздник баса. Например, владелец этой Renault – чемпион Беларуси и России по автозвуку. Говорит, если звук истребителя на взлете 140 децибел, то в его колонках – 165! Просто волосы дыбом – проверено на себе.
Сегодня все соцсети в фотографиях с гродненского фестиваля. В 9-й раз SunDay объединил автолюбителей и страны. И планы на рост самые амбициозные.