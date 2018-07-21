«Зеркала с Mercedes, решётка с американца»: самые интересные автомобили фестиваля SunDay-2018

Новости Беларуси. Более 400 автомобилей и участники из семи стран мира – под Гродно проходит крупнейший международный автомобильный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году праздник побил собственный рекорд по количеству редких и уникальных автомобилей и собрал тысячи зрителей. На руку пришелся и безвизовый режим для иностранцев, действующий в регионе. Из атмосферы тюнинга и мощных двигателей репортаж Галины Буро.

Под капотом 8 цилиндров и 380 лошадиных сил. Еши Пожар приехал из Германии на своем любимом Morgan Aero 8. В его гараже есть четыре модели этой редкой английской марки спорткаров класса люкс. Они выпускались лимитированной серией и только ручной сборки. К тому же Morgan – одна из самых дорогих машин в мире.

И действительно, фестиваль как международный автосалон под открытым небом. Рядами авто с номерами разных стран, и каждое уникально по-своему. От ретро до электромобилей – здесь целая история автопрома в заботливых руках владельцев.

Сергей Кунцевич, участник фестиваля (Барановичи):

Зеркала с Mercedes, решетка с американца, это два бампера от 21-й Волги, это ЗИЛ, это «Победа», это «Жигули». Все это сделано своими руками, сделано для души.

А в этом автомобиле в стиле «апокалипсис» так сразу и не узнаешь советский ГАЗ-24 78-го года выпуска.

Машину охраняет собака-коленвака и робот Валли.

Все это житель Могилева Вадим Кученков сделал сам за полтора года. Назвал в честь сына Марка.

Вадим Кученков, участник фестиваля (Могилев):

Идея была подчерпнута из фильмов, но на нее подтолкнул меня сын своими компьютерными играми. Говорит, а такую машину можно, которая прокачивается?

Добавляются пулеметы, автоматы. Вот именно этим. Давай сделаем! Ну сделали. Оп! И понеслось – автовыставки, все дела.

Галина Буро, СТВ:

А это, пожалуй, детская мечта многих – автомобиль из конструктора. Geely Atlas собрали в натуральную величину на белорусской фабрике по производству игрушек. На создание ушло 3 недели и больше 145-ти тысяч деталей конструктора.

А еще здесь настоящий праздник баса. Например, владелец этой Renault – чемпион Беларуси и России по автозвуку. Говорит, если звук истребителя на взлете 140 децибел, то в его колонках – 165! Просто волосы дыбом – проверено на себе.