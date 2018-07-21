Прямой эфир

«Зеркала с Mercedes, решётка с американца»: самые интересные автомобили фестиваля SunDay-2018

21 июля 2018 18:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 400 автомобилей и участники из семи стран мира – под Гродно проходит крупнейший международный автомобильный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Зеркала с Mercedes, решётка с американца»: самые интересные автомобили фестиваля SunDay-2018-1

В 2018 году праздник побил собственный рекорд по количеству редких и уникальных автомобилей и собрал тысячи зрителей. На руку пришелся и безвизовый режим для иностранцев, действующий в регионе. Из атмосферы тюнинга и мощных двигателей репортаж Галины Буро.

«Зеркала с Mercedes, решётка с американца»: самые интересные автомобили фестиваля SunDay-2018-4

Под капотом 8 цилиндров и 380 лошадиных сил. Еши Пожар приехал из Германии на своем любимом Morgan Aero 8. В его гараже есть четыре модели этой редкой английской марки спорткаров класса люкс. Они выпускались лимитированной серией и только ручной сборки. К тому же Morgan – одна из самых дорогих машин в мире.

«Зеркала с Mercedes, решётка с американца»: самые интересные автомобили фестиваля SunDay-2018-7

Еши Пожар: «В следующем году привезу еще три»

«Зеркала с Mercedes, решётка с американца»: самые интересные автомобили фестиваля SunDay-2018-10

И действительно, фестиваль как международный автосалон под открытым небом. Рядами авто с номерами разных стран, и каждое уникально по-своему. От ретро до электромобилей – здесь целая история автопрома в заботливых руках владельцев.

«Зеркала с Mercedes, решётка с американца»: самые интересные автомобили фестиваля SunDay-2018-13

Сергей Кунцевич, участник фестиваля (Барановичи):
Зеркала с Mercedes, решетка с американца, это два бампера от 21-й Волги, это ЗИЛ, это «Победа», это «Жигули». Все это сделано своими руками, сделано для души.

«Зеркала с Mercedes, решётка с американца»: самые интересные автомобили фестиваля SunDay-2018-16

А в этом автомобиле в стиле «апокалипсис» так сразу и не узнаешь советский ГАЗ-24 78-го года выпуска.

«Зеркала с Mercedes, решётка с американца»: самые интересные автомобили фестиваля SunDay-2018-19

Машину охраняет собака-коленвака и робот Валли.

«Зеркала с Mercedes, решётка с американца»: самые интересные автомобили фестиваля SunDay-2018-22

Все это житель Могилева Вадим Кученков сделал сам за полтора года. Назвал в честь сына Марка.

«Зеркала с Mercedes, решётка с американца»: самые интересные автомобили фестиваля SunDay-2018-25

Вадим Кученков, участник фестиваля (Могилев):
Идея была подчерпнута из фильмов, но на нее подтолкнул меня сын своими компьютерными играми. Говорит, а такую машину можно, которая прокачивается?

«Зеркала с Mercedes, решётка с американца»: самые интересные автомобили фестиваля SunDay-2018-28

Добавляются пулеметы, автоматы. Вот именно этим. Давай сделаем! Ну сделали. Оп! И понеслось – автовыставки, все дела.

«Зеркала с Mercedes, решётка с американца»: самые интересные автомобили фестиваля SunDay-2018-31

Галина Буро, СТВ:
А это, пожалуй, детская мечта многих – автомобиль из конструктора. Geely Atlas собрали в натуральную величину на белорусской фабрике по производству игрушек. На создание ушло 3 недели и больше 145-ти тысяч деталей конструктора.

«Зеркала с Mercedes, решётка с американца»: самые интересные автомобили фестиваля SunDay-2018-34

А еще здесь настоящий праздник баса. Например, владелец этой Renault – чемпион Беларуси и России по автозвуку. Говорит, если звук истребителя на взлете 140 децибел, то в его колонках – 165! Просто волосы дыбом – проверено на себе.

«Зеркала с Mercedes, решётка с американца»: самые интересные автомобили фестиваля SunDay-2018-37

Сегодня все соцсети в фотографиях с гродненского фестиваля. В 9-й раз SunDay объединил автолюбителей и страны. И планы на рост самые амбициозные.

# Автомобили # общество # Сергей Кунцевич # Вадим Кученков # Галина Буро # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игру «Зарница» провели для детей, которые отдыхали в спортивно-патриотическом в Минске
21 июля 2018 17:50

Игру «Зарница» провели для детей, которые отдыхали в спортивно-патриотическом в Минске

Парад в честь 165-летия пожарной службы Беларуси: видеофакт
21 июля 2018 12:07

Парад в честь 165-летия пожарной службы Беларуси: видеофакт

Закрывается рынок на Никифорова? Разбираемся в ситуации
20 июля 2018 21:17

Закрывается рынок на Никифорова? Разбираемся в ситуации