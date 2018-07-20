Закрывается рынок на Никифорова? Разбираемся в ситуации

Новости Беларуси. «Горячую линию» нашего телеканала буквально оборвали взволнованные продавцы и покупатели мини-рынка в Уручье. По их словам, работают они чуть ли не последний день, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. «Горячую линию» нашего телеканала буквально оборвали взволнованные продавцы и покупатели мини-рынка в Уручье. По их словам, работают они чуть ли не последний день, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мини-рынок на Никифорова работает давно и пользуется популярностью. О его закрытии речи не идет. Проблема возникла на территории, предназначенной для торговли плодоовощной продукцией частниками. Навесы там установлены без разрешительной документации.
Руководство рынка, обеспокоившись возможными штрафными санкциями, решило их убрать. После вмешательства руководства Первомайского района решение было изменено. Площадка продолжит работу минимум до 1 сентября. За это время будут решены вопросы с документами.