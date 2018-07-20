Закрывается рынок на Никифорова? Разбираемся в ситуации

Новости Беларуси. «Горячую линию» нашего телеканала буквально оборвали взволнованные продавцы и покупатели мини-рынка в Уручье. По их словам, работают они чуть ли не последний день, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мини-рынок на Никифорова работает давно и пользуется популярностью. О его закрытии речи не идет. Проблема возникла на территории, предназначенной для торговли плодоовощной продукцией частниками. Навесы там установлены без разрешительной документации.