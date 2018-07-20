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Закрывается рынок на Никифорова? Разбираемся в ситуации

20 июля 2018 21:17
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Новости Беларуси. «Горячую линию» нашего телеканала буквально оборвали взволнованные продавцы и покупатели мини-рынка в Уручье. По их словам, работают они чуть ли не последний день, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Закрывается рынок на Никифорова? Разбираемся в ситуации-1

Мини-рынок на Никифорова работает давно и пользуется популярностью. О его закрытии речи не идет. Проблема возникла на территории, предназначенной для торговли плодоовощной продукцией частниками. Навесы там установлены без разрешительной документации.

Закрывается рынок на Никифорова? Разбираемся в ситуации-4

Руководство рынка, обеспокоившись возможными штрафными санкциями, решило их убрать. После вмешательства руководства Первомайского района решение было изменено. Площадка продолжит работу минимум до 1 сентября. За это время будут решены вопросы с документами.

# Торговля в Беларуси # общество # Фотофакт

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