Игру «Зарница» провели для детей, которые отдыхали в спортивно-патриотическом в Минске

Новости Беларуси. За первую смену в оздоровительных лагерях Беларуси побывали более 200 тысяч детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немалую часть из них приняли спортивно-патриотические лагеря, организованные Министерством обороны. Один из них завершил работу на базе полка связи в Минске игрой «Зарница».

Евгений Зайцев:

Я приехал сюда в первый раз от школы. Мне предложил съездить сюда социальный педагог, и я подумал: «Почему бы и нет». Изначально думал, что армия ­ это очень скучно и не интересно. Приехав сюда я понял, что армия делает из мальчиков мужчин.