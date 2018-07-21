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Игру «Зарница» провели для детей, которые отдыхали в спортивно-патриотическом в Минске

21 июля 2018 17:50
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Новости Беларуси. За первую смену в оздоровительных лагерях Беларуси побывали более 200 тысяч детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игру «Зарница» провели для детей, которые отдыхали в спортивно-патриотическом в Минске-1

Немалую часть из них приняли спортивно-патриотические лагеря, организованные Министерством обороны. Один из них завершил работу на базе полка связи в Минске игрой «Зарница».

Игру «Зарница» провели для детей, которые отдыхали в спортивно-патриотическом в Минске-4

Евгений Зайцев:
Я приехал сюда в первый раз от школы. Мне предложил съездить сюда социальный педагог, и я подумал: «Почему бы и нет». Изначально думал, что армия ­ это очень скучно и не интересно. Приехав сюда я понял, что армия делает из мальчиков мужчин.

Игру «Зарница» провели для детей, которые отдыхали в спортивно-патриотическом в Минске-7

Участники прокладывали линии связи, совершали марш-броски и демонстрировали навыки в обращении с оружием.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Евгений Зайцев # Фотофакт

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