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«Много очень классных машин»: под Гродно проходит крупный автомобильный фестиваль

21 июля 2018 14:28
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Новости Беларуси. Более 400 автомобилей из семи стран мира: под Гродно проходит крупнейший автомобильный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Много очень классных машин»: под Гродно проходит крупный автомобильный фестиваль-1

Спортивные, классические, ручной сборки, ретро-автомобили и электрокары. В 2018 году организаторы решили удивить гостей качественной подборкой редких автомобилей, которые существуют в мире в единственном экземпляре или выпущены ограниченной серией. На фестивале участники мерились тюнингом и автозвуком. Публика высоко оценила Geely Atlas, собранную в натуральную величину из детского конструктора.

«Много очень классных машин»: под Гродно проходит крупный автомобильный фестиваль-4

Ёши Пожар, участник фестиваля (Германия):
Автомобили – это моя жизнь. Я их очень люблю. В этом году я привез на фестиваль свой Morgan, в следующем году привезу еще три. Потому что Беларусь – это прекрасная страна. Я всегда сюда буду приезжать!

«Много очень классных машин»: под Гродно проходит крупный автомобильный фестиваль-7

Феликс Куликов, житель Гродно:
Много очень классных машин, и старых, и новых. Красивые и мощные.

«Много очень классных машин»: под Гродно проходит крупный автомобильный фестиваль-10

В каждой автомобильной номинации выберут победителя, зрители определят мисс-сандэй. Фестиваль будет греметь не только до самого вечера, но и всю ночь – на сцене выступят белорусские группы и ди-джеи.

# Фестиваль # Культура # Ёши Пожар # Феликс Куликов # Фотофакт

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