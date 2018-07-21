«Много очень классных машин»: под Гродно проходит крупный автомобильный фестиваль

Новости Беларуси. Более 400 автомобилей из семи стран мира: под Гродно проходит крупнейший автомобильный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 400 автомобилей из семи стран мира: под Гродно проходит крупнейший автомобильный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спортивные, классические, ручной сборки, ретро-автомобили и электрокары. В 2018 году организаторы решили удивить гостей качественной подборкой редких автомобилей, которые существуют в мире в единственном экземпляре или выпущены ограниченной серией. На фестивале участники мерились тюнингом и автозвуком. Публика высоко оценила Geely Atlas, собранную в натуральную величину из детского конструктора.
Ёши Пожар, участник фестиваля (Германия):
Автомобили – это моя жизнь. Я их очень люблю. В этом году я привез на фестиваль свой Morgan, в следующем году привезу еще три. Потому что Беларусь – это прекрасная страна. Я всегда сюда буду приезжать!
Феликс Куликов, житель Гродно:
Много очень классных машин, и старых, и новых. Красивые и мощные.
В каждой автомобильной номинации выберут победителя, зрители определят мисс-сандэй. Фестиваль будет греметь не только до самого вечера, но и всю ночь – на сцене выступят белорусские группы и ди-джеи.