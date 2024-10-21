«Земля – наше богатство и наше достояние». БГАТУ отмечает 70-летний юбилей

Все профессии нужны, все профессии важны, но в особом почете у нас в стране работники сельскохозяйственной отрасли. В 2024 году Белорусский государственный аграрный технический университет отмечает 70-летие. О богатой истории вуза поговорили с гостем.
В студии «Нового утра» Владимир Синельников, проректор по идеологической и воспитательной работе Белорусского государственного аграрного технического университета.
Юлия Самусенко, ведущая:
Чем может гордиться университет сегодня?
Владимир Синельников, проректор по идеологической и воспитательной работе Белорусского государственного аграрного технического университета:
Университет, отмечая свой 70-летний юбилей, может гордиться своими выпускниками. За свою историю мы выпустили более 65 000 выпускников, которые трудятся во всех отраслях народного хозяйства. Особо хочется отметить то, что министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь – тоже наш выпускник.
Земля – это наше богатство и наше достояние. Каждый кусочек земли должен использоваться по назначению. Но учитывая, что в нашей республике сельское хозяйство можно отнести к рискованному земледелию, то очень важно соблюдение агротехнологий. И от того, насколько мы будем правильно и четко соблюдать все агротехнологии, все компоненты, которые сопутствуют возделыванию сельскохозяйственных культур, от этого зависит и урожай.
Подробности в видео.