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«Земля – наше богатство и наше достояние». БГАТУ отмечает 70-летний юбилей

21 октября 2024 12:29
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Все профессии нужны, все профессии важны, но в особом почете у нас в стране работники сельскохозяйственной отрасли. В 2024 году Белорусский государственный аграрный технический университет отмечает 70-летие. О богатой истории вуза поговорили с гостем.

В студии «Нового утра» Владимир Синельников, проректор по идеологической и воспитательной работе Белорусского государственного аграрного технического университета.

Юлия Самусенко, ведущая:
Чем может гордиться университет сегодня?

«Земля – наше богатство и наше достояние». БГАТУ отмечает 70-летний юбилей -2

Владимир Синельников, проректор по идеологической и воспитательной работе Белорусского государственного аграрного технического университета:
Университет, отмечая свой 70-летний юбилей, может гордиться своими выпускниками. За свою историю мы выпустили более 65 000 выпускников, которые трудятся во всех отраслях народного хозяйства. Особо хочется отметить то, что министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь – тоже наш выпускник.

Земля – это наше богатство и наше достояние. Каждый кусочек земли должен использоваться по назначению. Но учитывая, что в нашей республике сельское хозяйство можно отнести к рискованному земледелию, то очень важно соблюдение агротехнологий. И от того, насколько мы будем правильно и четко соблюдать все агротехнологии, все компоненты, которые сопутствуют возделыванию сельскохозяйственных культур, от этого зависит и урожай.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # Юлия Самусенко # Екатерина Яцкевич # Александр Меженный

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