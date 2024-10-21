«Земля – наше богатство и наше достояние». БГАТУ отмечает 70-летний юбилей

Все профессии нужны, все профессии важны, но в особом почете у нас в стране работники сельскохозяйственной отрасли. В 2024 году Белорусский государственный аграрный технический университет отмечает 70-летие. О богатой истории вуза поговорили с гостем.

В студии «Нового утра» Владимир Синельников, проректор по идеологической и воспитательной работе Белорусского государственного аграрного технического университета.

Юлия Самусенко, ведущая:

Чем может гордиться университет сегодня?