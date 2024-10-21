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ГПК: въезда в Евросоюз ожидают более 1,5 тыс. единиц транспорта

21 октября 2024 11:30
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Напряженной остается ситуация в автодорожных пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза. Из-за наплевательского отношения к людям со стороны контрольных служб сопредельных государств очереди растягиваются. На эту минуту, по информации Госпогранкомитета Беларуси, въезда в ЕС ожидают более полутора тысяч автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: въезда в Евросоюз ожидают более 1,5 тыс. единиц транспорта-2

Самым загруженным направлением остается литовское. В выходные дни здесь пропускали лишь 25 % фур от нормы. Труднее всего пересечь границу в «Мядининкае» – с нашей стороны это «Каменный Лог». В час здесь проезжают всего четыре авто. Границу терпения приходится устанавливать и тем, кто ждет выезда на латвийском направлении. Стандартная практика – пропускать не более половины фур от нормы – сохраняется. А потому водители вынуждены стоять в очередях сутками. Свои обязательства по оформлению автомобилей не в полной мере выполняет и Польская сторона. Очередь легковушек фиксируется перед польским погранпереходом «Тересполь». Сейчас там в ожидании скопилось почти полтысячи машин.

# Государственная граница Беларуси # Госпогранкомитет

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