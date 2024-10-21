Лукашенко предложил построить скоростные линии к городам-спутникам Минска

Как неоднократно отмечал глава государства, перенаселение Минска не принесет пользы ни тем, кто уже живет в городе, ни тем, кто стремится сюда переехать. Негативные последствия мы видим на примере других стран, потому важно не только развивать ближайшие к столице города, но и связать их более скоростными дорогами. Как отметил Президент, в мире разработано множество подходящих технологий, в том числе наземное метро. Впрочем, и к этому вопросу надо подойти по-хозяйски, без завышенных трат там, где их можно избежать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Астане начали они строительство наземного метро на опорах. Железобетонные опоры и две линии. Это очень дорого. Нам что, есть такая необходимость? Нет. Мы можем построить наземное метро. Не будем рыть, как крот, под землей эти траншеи, а можем выйти на поверхность в конце контуров Минска и доехать до тех же Смолевичей, Логойска и так далее. Я не думаю, что это по нынешним временам огромные деньги. Ну а людям какая разница, если они за 15 минут приедут из Смолевичей до метро. Им какая разница? Большая. В том плане, что люди будут жить свободно в Смолевичах. Перенасыщать тоже Смолевичи мы не собираемся. Многие там работать будут. Мы, конечно, там и рабочие места будем создавать. Но некоторые будут стремиться приехать в Минск на работу и по другим вопросам. Поэтому надо создавать нормальные не только автомобильные, но железнодорожные и прочие сообщения. Знаю, что струнный транспорт разрабатывается. Много разработок в мире уже есть, хорошие примеры. В этом направлении нам надо двигаться.

И в следующей пятилетке вопросы городов-спутников, особенно для Минска, мы должны решить. Это должна быть отдельная программа. Или подпрограмма в программе «Дороги Беларуси». Мы все равно на следующую пятилетку должны иметь такую программу. Целью большой программы, как я уже заявлял, является поддержание в нормальном состоянии автомобильных дорог, международных трасс, основных республиканских трасс. Строить дороги – мы упираться не будем. 2-3 дороги у нас останется по югу Беларуси. Если Россия согласится. Уже предложений таких немало – эту дорогу от Гомеля до Бреста… М10. Надо будет закончить строительство на север дороги. Полоцк – Витебск. Ну и практически все. Крупные дороги мы построили, с областными центрами, с Минском мы имеем хорошую связь.

Не менее важно связать транспортным сообщением районные центры и агрогородки. Причем строить с нуля дороги придется не везде: более половины из них уже нанесены на карту. Что касается модернизации и ремонта, только 300 километров дорог являются гравийными. Сделать твердое покрытие и восстановить дорожное полотно на участках к агрогородкам – одна из задач, отраженных в соответствующей госпрограмме. Что касается очередности ремонта дорожного покрытия, в приоритете крупные трассы.