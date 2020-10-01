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«Земля – из кондитерского шоколада». Смотрите, как выглядит съедобный дом, в котором живёт счастье

01 октября 2020 18:54
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Новости Беларуси. «Белагро-2020». 30-й аграрный форум продолжает свою работу. Под крышей Футбольного манежа в столице более 360 компаний из 13 стран мира представляют свою продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для международной выставки 1 октября уже третий рабочий день. Что было в нем примечательного?

«Земля – из кондитерского шоколада». Смотрите, как выглядит съедобный дом, в котором живёт счастье-1

Кристина Федорович, корреспондент:
Встречают, как и заведено, хлебом-солью, ну и признаемся честно: изобилию продукции на «Белагро-2020» можно позавидовать.

И, конечно, встречают передовыми технологиями отечественными. К примеру, широко представлена техника для уборки зерновых. Но, как говорится, здесь можно не только себя показать, но и на других посмотреть. Техника, оборудование и продукция из 13 стран.  

Его знают за пределами Беларуси. Как выглядит уникальный комбайн из Гомеля?

«Земля – из кондитерского шоколада». Смотрите, как выглядит съедобный дом, в котором живёт счастье-4

«Земля – из кондитерского шоколада». Смотрите, как выглядит съедобный дом, в котором живёт счастье-6

На входе – экспозиции, которые с первого взгляда вряд ли похожи на съедобные. Вот, к примеру, дом, в котором живет счастье – чем не символ Футбольного манежа, под крышей которого на этой неделе аграрии и собрались. Эта работа привезла золото прямиком с кулинарной олимпиады в Штутгарте.  

Людмила Пашковская, кондитер хлебозавода № 2:
Каждая деталька съедобная, одежда, волосы. Лужи, земля из кондитерского шоколада. У нас время ограничено, как скульпторы работают по году, по полтора, мы не можем себе позволить. Всего потрачено на эту работу два месяца.

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Отечественные хлебопеки и хлеборобы приносят результат из года в год.

# Еда # общество # Кристина Федорович # Людмила Пашковская # Фотофакт

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