«Земля – из кондитерского шоколада». Смотрите, как выглядит съедобный дом, в котором живёт счастье

Новости Беларуси. «Белагро-2020». 30-й аграрный форум продолжает свою работу. Под крышей Футбольного манежа в столице более 360 компаний из 13 стран мира представляют свою продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для международной выставки 1 октября уже третий рабочий день. Что было в нем примечательного?

Кристина Федорович, корреспондент:

Встречают, как и заведено, хлебом-солью, ну и признаемся честно: изобилию продукции на «Белагро-2020» можно позавидовать. И, конечно, встречают передовыми технологиями – отечественными. К примеру, широко представлена техника для уборки зерновых. Но, как говорится, здесь можно не только себя показать, но и на других посмотреть. Техника, оборудование и продукция из 13 стран. Его знают за пределами Беларуси. Как выглядит уникальный комбайн из Гомеля?

На входе – экспозиции, которые с первого взгляда вряд ли похожи на съедобные. Вот, к примеру, дом, в котором живет счастье – чем не символ Футбольного манежа, под крышей которого на этой неделе аграрии и собрались. Эта работа привезла золото прямиком с кулинарной олимпиады в Штутгарте.



