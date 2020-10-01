Дмитрий Мезенцев: партнерство должно быть ориентировано не только на режим «мы продали – вы купили»

Если мыслить глобально, в аграрной сфере один из главных показателей – экспорт. В прошлом году мы, что называется, наторговали отечественным продовольствием на более чем 5 миллиардов. Об активном сотрудничестве здесь, кажется, говорят на каждом шагу. Маршрут визита на агрофорум российских коллег также наполнен риторикой партнерства. Мы не должны конкурировать, мы должны помогать друг другу – этот тезис был и на прошедшем Форуме регионов.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

То партнерство, которое было подтверждено, оно должно быть ориентировано не только на режим «мы продали – вы купили». Да, это выгодно, это выгодно обеим сторонам. Мы говорим о кооперационных связях другого уровня. Если мы говорим о двигателе, то мы должны работать над современным конкурентоспособным двигателем совместно, если нам не хватает денег, мы должны запрашивать в бюджете Союзного государства те средства, которые пойдут на НИОКР, испытательные полигоны, на то будущее, без которого мы не можем сегодня говорить о реальной промышленной единой политике.