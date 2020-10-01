Дмитрий Мезенцев: партнерство должно быть ориентировано не только на режим «мы продали – вы купили»

Новости Беларуси. «Белагро-2020». 30 аграрный форум продолжает свою работу. Под крышей Футбольного манежа в столице более 360 компаний из 13 стран мира представляют свою продукцию. Для международной выставки 1 октября уже третий рабочий день.
Новости Беларуси. «Белагро-2020». 30 аграрный форум продолжает свою работу. Под крышей Футбольного манежа в столице более 360 компаний из 13 стран мира представляют свою продукцию. Для международной выставки 1 октября уже третий рабочий день.
Если мыслить глобально, в аграрной сфере один из главных показателей – экспорт. В прошлом году мы, что называется, наторговали отечественным продовольствием на более чем 5 миллиардов. Об активном сотрудничестве здесь, кажется, говорят на каждом шагу. Маршрут визита на агрофорум российских коллег также наполнен риторикой партнерства. Мы не должны конкурировать, мы должны помогать друг другу – этот тезис был и на прошедшем Форуме регионов.
Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
То партнерство, которое было подтверждено, оно должно быть ориентировано не только на режим «мы продали – вы купили». Да, это выгодно, это выгодно обеим сторонам. Мы говорим о кооперационных связях другого уровня. Если мы говорим о двигателе, то мы должны работать над современным конкурентоспособным двигателем совместно, если нам не хватает денег, мы должны запрашивать в бюджете Союзного государства те средства, которые пойдут на НИОКР, испытательные полигоны, на то будущее, без которого мы не можем сегодня говорить о реальной промышленной единой политике.