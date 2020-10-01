Волонтёры Красного Креста организовали день красоты для пожилых жительниц Гомеля

Новости Беларуси. День красоты для гомельчанок золотого возраста организовали волонтеры Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Модные стрижки и прически стилисты делали абсолютно бесплатно, единственное условие – модель должна быть в возрасте 60+. Парикмахерский марафон продолжался около четырех часов. Обсудить новые прически участники модного проекта смогли за чашкой чая. Проект приурочили к Международному дню пожилых людей.

Александра Сердюкова, жительница Гомеля:

Я думаю, что очень важно, причем для женщины в любом возрасте. И даже не то чтобы красивой, а ухоженной, красиво причесанной, приятно одетой. Тогда она и ведет себя значительно увереннее. Ну ей приятнее жить, когда она хороша собой.

Артем Карпенко, начальник отдела Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста:

Конечно, сегодня просто может быть более яркая акция в День пожилого человека. Мы стараемся и подарки подготовить, и сделать сладкие столы, и собрать наших подопечных вместе. Но вместе с тем, стоит отметить, что для Белорусского общества Красного Креста забота о пожилых – это постоянная работа. И это кропотливый очень труд наших сотрудников, которые делают очень важную работу, помогая таким образом каждому нуждающемуся пожилому человеку обеспечить достойную старость.