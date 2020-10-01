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Волонтёры Красного Креста организовали день красоты для пожилых жительниц Гомеля

01 октября 2020 17:27
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Новости Беларуси. День красоты для гомельчанок золотого возраста организовали волонтеры Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Волонтёры Красного Креста организовали день красоты для пожилых жительниц Гомеля-1

Модные стрижки и прически стилисты делали абсолютно бесплатно, единственное условие – модель должна быть в возрасте 60+. Парикмахерский марафон продолжался около четырех часов. Обсудить новые прически участники модного проекта смогли за чашкой чая. Проект приурочили к Международному дню пожилых людей.  

Волонтёры Красного Креста организовали день красоты для пожилых жительниц Гомеля-4

Александра Сердюкова, жительница Гомеля:  
Я думаю, что очень важно, причем для женщины в любом возрасте. И даже не то чтобы красивой, а ухоженной, красиво причесанной, приятно одетой. Тогда она и ведет себя значительно увереннее. Ну ей приятнее жить, когда она хороша собой.  

Волонтёры Красного Креста организовали день красоты для пожилых жительниц Гомеля-7

Артем Карпенко, начальник отдела Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста:
Конечно, сегодня просто может быть более яркая акция в День пожилого человека. Мы стараемся и подарки подготовить, и сделать сладкие столы, и собрать наших подопечных вместе. Но вместе с тем, стоит отметить, что для Белорусского общества Красного Креста забота о пожилых – это постоянная работа. И это кропотливый очень труд наших сотрудников, которые делают очень важную работу, помогая таким образом каждому нуждающемуся пожилому человеку обеспечить достойную старость.  

Волонтёры Красного Креста организовали день красоты для пожилых жительниц Гомеля-10

60-летний рубеж перешагнули более двух миллионов жителей Беларуси. Более 60 % в этой категории – женщины. К слову, многие из них продолжают активно трудиться: среди работников организаций – людей старшего поколения порядка 9 %. Белорусов элегантного возраста, ветеранов войны и труда с праздником 1 октября поздравил глава государства Александр Лукашенко.  

# Пенсионеры # общество # Александр Лукашенко # Артём Карпенко # Фотофакт

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