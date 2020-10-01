Белорусская РСЗО «Шквал» успешно прошла стрельбовые испытания

Новости Беларуси. На полигоне «Осиповичский» успешно прошли испытания опытного образца боевой машины реактивной системы залпового огня «Шквал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На полигоне «Осиповичский» успешно прошли испытания опытного образца боевой машины реактивной системы залпового огня «Шквал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проведены проверки всех систем и подтверждены заданные характеристики, сообщили в Госкомвоенпроме. Для точности нанесения удара – эффективный автоматический комплекс управления огнем, спутниковая навигация и даже метеостанция.