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Белорусская РСЗО «Шквал» успешно прошла стрельбовые испытания

01 октября 2020 15:56
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Новости Беларуси. На полигоне «Осиповичский» успешно прошли испытания опытного образца боевой машины реактивной системы залпового огня «Шквал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусская РСЗО «Шквал» успешно прошла стрельбовые испытания-1

Проведены проверки всех систем и подтверждены заданные характеристики, сообщили в Госкомвоенпроме. Для точности нанесения удара – эффективный автоматический комплекс управления огнем, спутниковая навигация и даже метеостанция.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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