Никто не уйдёт от ответственности. Григорий Азарёнок о тех, кто нарушал закон

Новости Беларуси. Все больше и больше материалов попадают в СМИ о так называемых героях протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В чатах и социальных сетях они призывают жечь, бить, громить и бороться, а когда приходит время за это отвечать, жалостливо говорят о том, что ошибались. От ответственности не уйдет никто. Ни те, кто думает, что останется анонимным в интернете, ни те, кто совершает преступления на улице. Самые яркие истории в материале Григория Азаренка. Григорий Азаренок, корреспондент:

А разговоров то было. Слова из известного мема лучше всего подходят для тех, кто именует себя противниками режима. Как правило, героизм заканчивается, когда они выходят из онлайна. А оказавшись в отделении милиции, вовсе становятся милыми и пушистыми. В общем, обо всем по порядку.

Григорий Азаренок:

Начнем с самой яркой истории. Борец за права и свободы пытался идти по скверу на улице Данилы Сердича. Получалось коряво, так как был разгорячен напитками. И тут ему попался дедушка 72-х лет. Мужчина решил поинтересоваться, за кого тот голосовал на выборах. Ответ истинного демократа не устроил. И тот принялся его избивать.

Правоохранители быстро установили личность этого персонажа. 50-летний минчанин, у которого уже были проблемы с законом. Пришлось ему встречать гостей.

- Как относишься к пожилым людям?

- Хорошо.

- Хотел бы, чтобы их на улицах просто так избивали за какие-то взгляды, их мнения?

- Нет, конечно.

- Это плохо?

- Плохо.

- Как считаешь, должно такое происходить на наших улицах?

- Нет.

За такую политическую активность придется ответить по всей строгости закона.

Сергей Якубель, начальник УУР КМ ГУВД Мингорисполкома:

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Прискорбно, что такое циничное преступление было совершено накануне Дня пожилых людей. Мы узнали, что дедушка жив. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Григорий Азаренок:

А вот этот молодой человек из Могилева любил писать гадости про милицию в интернете. У него появилась уникальная возможность повторить свои слова уже в лицо сотруднику. Но что-то пошло не так.

- Вы 03.09.2020 в социальной сети «ВКонтакте» оставляли комментарии оскорбительного характера. По какой причине?

- Да, оставлял. По причине эмоциональной, так как штрафовали водителей, которые подавали звуковые сигналы. На эмоциях.

- А откуда вы узнавали, что их штрафовали?

- Из той же группы.

- А в целом к милиции у вас негативное отношение?

- Да нет.

Григорий Азаренок:

Странное дело. Лидеры говорят очень много о человеческом достоинстве, о том, что каждый из них личность, и даже песенки поют про «не быдло, стадо и трусы». А ведут себя иначе. По призыву польского подростка готовы делать любую чушь. Была им команда разрисовать машины милиционеров. Под покровом ночи вышли на дело. А результат – ну точно для поэм Гомера. Пятеро жителей Минска повредили машину семьи милиционера. Возбуждено уголовное дело

Григорий Азаренок:

Когда в голове «буры-муры», сложно адекватно воспринимать реальность. Но она обязательно догонит. Бедная женщина не знает, за что это ей, такой прекрасной и доброй, отключили электричество. Она же для общей победы 2 месяца не платила коммуналку.