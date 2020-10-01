Никто не уйдёт от ответственности. Григорий Азарёнок о тех, кто нарушал закон
Новости Беларуси. Все больше и больше материалов попадают в СМИ о так называемых героях протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В чатах и социальных сетях они призывают жечь, бить, громить и бороться, а когда приходит время за это отвечать, жалостливо говорят о том, что ошибались. От ответственности не уйдет никто. Ни те, кто думает, что останется анонимным в интернете, ни те, кто совершает преступления на улице.
Самые яркие истории в материале Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, корреспондент:
А разговоров то было. Слова из известного мема лучше всего подходят для тех, кто именует себя противниками режима. Как правило, героизм заканчивается, когда они выходят из онлайна. А оказавшись в отделении милиции, вовсе становятся милыми и пушистыми. В общем, обо всем по порядку.
Григорий Азаренок:
Начнем с самой яркой истории. Борец за права и свободы пытался идти по скверу на улице Данилы Сердича. Получалось коряво, так как был разгорячен напитками. И тут ему попался дедушка 72-х лет. Мужчина решил поинтересоваться, за кого тот голосовал на выборах. Ответ истинного демократа не устроил. И тот принялся его избивать.
Правоохранители быстро установили личность этого персонажа. 50-летний минчанин, у которого уже были проблемы с законом. Пришлось ему встречать гостей.
- Как относишься к пожилым людям?
- Хорошо.
- Хотел бы, чтобы их на улицах просто так избивали за какие-то взгляды, их мнения?
- Нет, конечно.
- Это плохо?
- Плохо.
- Как считаешь, должно такое происходить на наших улицах?
- Нет.
За такую политическую активность придется ответить по всей строгости закона.
Сергей Якубель, начальник УУР КМ ГУВД Мингорисполкома:
Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Прискорбно, что такое циничное преступление было совершено накануне Дня пожилых людей.
Мы узнали, что дедушка жив. Врачи оказывают ему необходимую помощь.
Григорий Азаренок:
А вот этот молодой человек из Могилева любил писать гадости про милицию в интернете. У него появилась уникальная возможность повторить свои слова уже в лицо сотруднику. Но что-то пошло не так.
- Вы 03.09.2020 в социальной сети «ВКонтакте» оставляли комментарии оскорбительного характера. По какой причине?
- Да, оставлял. По причине эмоциональной, так как штрафовали водителей, которые подавали звуковые сигналы. На эмоциях.
- А откуда вы узнавали, что их штрафовали?
- Из той же группы.
- А в целом к милиции у вас негативное отношение?
- Да нет.
Григорий Азаренок:
Странное дело. Лидеры говорят очень много о человеческом достоинстве, о том, что каждый из них личность, и даже песенки поют про «не быдло, стадо и трусы». А ведут себя иначе. По призыву польского подростка готовы делать любую чушь. Была им команда разрисовать машины милиционеров. Под покровом ночи вышли на дело. А результат – ну точно для поэм Гомера.
Пятеро жителей Минска повредили машину семьи милиционера. Возбуждено уголовное дело
Григорий Азаренок:
Когда в голове «буры-муры», сложно адекватно воспринимать реальность. Но она обязательно догонит. Бедная женщина не знает, за что это ей, такой прекрасной и доброй, отключили электричество. Она же для общей победы 2 месяца не платила коммуналку.
Григорий Азаренок:
Да, уважаемая, законно. Можете обратиться за электричеством к вашему кумиру Степе. Он обещал вам помощь и победу.