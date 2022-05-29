«Зелёный свет союзной интеграции». Почему санкции стали двигателем белорусско-российских отношений?

Новости Беларуси. Импортозамещение сейчас воспринимают как панацею от санкционных бед. В этом есть здравый смысл. Но эти программы родились не сегодня и даже не вчера, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь и Россия давно шли к взаимодополнению рынков. А сейчас, когда пришло время, пожинают плоды правильной экономической политики, основы которой были заложены еще в середине 90-х, когда Минск и Москва пошли на стратегическое сближение. Как белорусские цыплята штурмуют российские прилавки. Подробнее здесь.

Беларусь и Россия могут и себя накормить, и соседям помочь. А для союзного бизнес-сообщества уход с рынка части иностранных компаний – новый плацдарм для действий. В «Серволюксе» уже задумались о глобальном расширении: Дальний Восток, Урал и Сибирь не так уж и за горами. Да, есть нюансы, но ведь и Москва не сразу строилась.

Сергей Гладченко, заместитель генерального директора по продажам компании «Серволюкс»:

Весь мир сталкивается с определенными вызовами. С одной стороны это усложнило определенные моменты, с другой – дало посмотреть немножко на те страны, с которыми мы слабо работали, слабо прорабатывали их рынки. Они уже сделали большие шаги вперед и в производстве. В основном это упаковочные материалы, которые для нас были всегда импортными в общей части. Сейчас есть вопросы к адаптации. Сертификация, адаптация под наши вкусы, адаптация определенных регламентов. Это есть, но и благодаря правительству многое решается очень быстро на сегодня. В принципе, мы справимся с этим давлением.

Константин Герцев, корреспондент:

Товарооборот между Россией и Беларусью за прошлый год превысил 40 миллиардов долларов (100 миллиардов белорусских рублей), ввиду последних событий скептики закричали, что санкции сведут эти цифры на ноль. Но вопреки мнению экспертов, экономики наших стран становятся все ближе, а белорусский и российский рубли – сильнее всем врагам назло. В Минске и Москве ждут больших проектов, значит, дан зеленый свет союзной интеграции.