«Петруха» – среди лидеров. Как белорусские цыплята штурмуют российские прилавки

Новости Беларуси. Импортозамещение сейчас воспринимают как панацею от санкционных бед. В этом есть здравый смысл. Но эти программы родились не сегодня и даже не вчера, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь и Россия давно шли к взаимодополнению рынков. А сейчас, когда пришло время, пожинают плоды правильной экономической политики, основы которой были заложены еще в середине 90-х, когда Минск и Москва пошли на стратегическое сближение. Как белорусы с нуля открыли производство и поехали покорять Москву. Подробнее здесь.

Сегодня расстановка сил изрядно изменилась. Центральный и Северо-Западный федеральный округ с населением в 55 миллионов человек. На прилавках большинства крупных магазинов – наш «Петруха». За 2021 год по уровню узнаваемости и предпочтений белорусский бренд занял второе место в покупательском рейтинге. Собственное производство в Подмосковье позволяет быстро реагировать на запрос рынка и не бояться экспериментировать.

Виталий Бурданов, коммерческий директор торгового дома «Серволюкс-Восток»:

Вы сами можете наблюдать, какой большой выбор на полке, как сложно покупателю среди такого большого количества упаковок и торговых марок сделать выбор в пользу того продукта, о котором не пожалеешь. Серволюкс много инвестировал и продолжает инвестировать в качество и безопасность всей выпускаемой продукции. Думаю, самым очевидным подтверждением этого являются наши продажи и тот факт, что наши сотрудники стабильно приобретают бренд. Наши товары для россиян давно стали синонимом слову «качество». Молочка, мясное, рыба, кондитерка и напитки на любой вкус и цену. Но, как признаются сами москвичи, за белорусским, проверенным иногда надо и поторопиться – разбирают.

Бытует среди людей, и давно уже отношение к белорусской продукции как продукции с высокими стандартами. Я так предполагаю, что культура в этой стране, они хотят, чтобы люди ели высококачественный продукт. Естественно, мы, получив и попробовав его здесь, понимаем, что это вкусно, полезно и натурально.

Все познается в сравнении, но в Беларуси получше по качеству.

Мы всегда берем. Сосиски, сыр, колбасы. На вопрос о западном санкционном ударе по потребительской корзине посетители гипермаркета ответят с удивлением: уже проходили. Это они про 2014-й, но, как видите, полные тележки и корзины говорят об обратном.

С введением санкций финский сыр стал редко появляться, поэтому потихоньку перешли на наши бренды, российский сыр, белорусский. И уже финский даже и не хочется.