«Зелёный – цвет лесов, полей». Что символизируют цвета на флаге Республики Беларусь?

Что придает символике столь сакральное значение? Почему так важно ее оберегать и что на самом деле означает каждый элемент полотна?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующий отделом истории Беларуси конца XVIII – начала XX веков Института истории НАН Беларуси – Наталия Новик.

Для чего нужен День флага и герба?

Наталия Новик, заведующий отделом истории Беларуси конца XVIII – начала XX веков Института истории НАН Беларуси:

Праздник такой нужен, поскольку государственная символика отражает государственную идеологию, национальную культуру, она показывает значение страны на международной арене. В такой ситуации каждая нация считает государственные символы своим достоянием. Государственные символы сплачивают нацию и это действительно придает значимость такому празднику, который есть и в других странах. В этом главный посыл данного праздника и его значение для простого народа.