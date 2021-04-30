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«Зелёный – цвет лесов, полей». Что символизируют цвета на флаге Республики Беларусь?

30 апреля 2021 09:48
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Что придает символике столь сакральное значение? Почему так важно ее оберегать и что на самом деле означает каждый элемент полотна?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующий отделом истории Беларуси конца XVIII – начала XX веков Института истории НАН Беларуси – Наталия Новик.

Для чего нужен День флага и герба?

Наталия Новик, заведующий отделом истории Беларуси конца XVIII – начала XX веков Института истории НАН Беларуси:
Праздник такой нужен, поскольку государственная символика отражает государственную идеологию, национальную культуру, она показывает значение страны на международной арене. В такой ситуации каждая нация считает государственные символы своим достоянием. Государственные символы сплачивают нацию и это действительно придает значимость такому празднику, который есть и в других странах. В этом главный посыл данного праздника и его значение для простого народа.

«Зелёный – цвет лесов, полей». Что символизируют цвета на флаге Республики Беларусь? -1

Что мы можем детям рассказать про наш флаг?

Наталия Новик:
Красный цвет символизирует борьбу белорусского народа за свою независимость и то, что белорусский народ смог отстоять свою свободу. Зеленый цвет – это цвет лесов и полей, он символизирует трудолюбие и миролюбивый характер белорусского народа. Белый цвет символизирует духовную чистоту нашего населения.

«Зелёный – цвет лесов, полей». Что символизируют цвета на флаге Республики Беларусь? -4

Полное интервью смотрите в данном видеоматериале.

# Герб и флаг Беларуси # общество # Наталия Новик # Александр Меженный # Александра Каштанова # Фотофакт

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