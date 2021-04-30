У новобранца не должно быть академических задолженностей. Как попасть в студенческий отряд?

Движению студенческих отрядов в Беларуси уже больше пятидесяти лет. В советские времена молодых ребят возили на картошку. Теперь же выбор сфер деятельности куда шире.

Аня – участник студотрядов со стажем. За ее плечами уже две освоенные специальности, и это не предел. Девушка признается, ей крайне интересно попробовать себя в разных ипостасях. Анна Займист:

Меня привлекает атмосфера, когда много людей, команда сплачивается, энергетика этих людей, когда все работают вместе, – это все завораживает. И, конечно, бонус материальный в конце работы очень приятно получить.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Семь профилей есть – это сервисные, строительные, медицинские, производственные, экологические и сельскохозяйственные. Любой желающий, который хочет трудоустроиться в летний период и не только в летний период именно в составе студенческих отрядов, может обратиться в Минский городской комитет БРСМ либо в районный комитет, либо в первичную организацию, где он обучается, и для него предоставят вакансии.

А вот Елизавету вдохновляет возможность поработать по профессии. В период практики девушка вовсю осваивает свою техническую специальность на базе «Минскводоканала».

Елизавета Шилкова:

Я учусь в Минском государственном архитектурно-строительном колледже на специальности водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов. Я выбрала профессию машинист насосных установок и пошла в студенческий отряд, потому что он имеет ряд преимуществ, таких как работа в команде, я имею заработную плату, могу работать во время учебы.

Студенческий отряд привлекает и сильный пол. Каждый видит в трудоустройстве свои преимущества. Герман Янчевский:

Выбрал я студенческий отряд, потому что меня заинтересовали привилегии, по типу денежного вознаграждения и общения с коллективом. Максим Деревянкин:

Мы изучаем свою специальность, профессию и учимся правильно эксплуатировать оборудование.

Сейчас во всех университетах проходит акция «Выбираем студотряд!». Присоединиться к движению может каждый член БРСМ в возрасте от 14 до 31 года. У новобранца не должно быть академических задолженностей и хронических заболеваний. Для участия достаточно изъявить желание, подать заявку и выбрать сферу деятельности по душе.

Сергей Ширко, секретарь БРСМ Белорусского государственного технологического университета:

Приходишь на акцию и оставляешь анкету. Или в Telegram-боте оставляешь анкету. Потом тебя вносят в списки, с тобой связываются, ты получаешь все документы для прохождения медкомиссии, прохождения лекций по охране труда, чтобы студентам объяснить, как устроен труд на предприятии, чтобы не было несчастных случаев. Потом уже заключаются договоры, в срок студент выходит на работу и работает тот срок, который согласовали две стороны.