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Для чего на электромобили ставят цветные номера

08 июля 2020 18:52
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Новости мира. Практика отдельных знаков для электромобилей распространена во многих странах. Скажем, в Литве это зеленый цвет, в Корее – синий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для чего на электромобили ставят цветные номера-1

Для чего? Ответ прост: чтобы визуально легко определять авто с электродвигателем.

Зелёные номера для электромобилей. Как выглядят, где можно получить и зачем нужны

Например, на парковке, за которую его хозяин платить не должен. Ведь контролер (или сотрудник ГАИ) может не знать, как выглядят электрические модели разных производителей.

# Электромобили # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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