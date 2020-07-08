Для чего на электромобили ставят цветные номера

Новости мира. Практика отдельных знаков для электромобилей распространена во многих странах. Скажем, в Литве это зеленый цвет, в Корее – синий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для чего? Ответ прост: чтобы визуально легко определять авто с электродвигателем.

Зелёные номера для электромобилей. Как выглядят, где можно получить и зачем нужны

Например, на парковке, за которую его хозяин платить не должен. Ведь контролер (или сотрудник ГАИ) может не знать, как выглядят электрические модели разных производителей.