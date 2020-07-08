«Уже сразу будет видно, что электрический автомобиль». Владелец электрокара о преимуществах зелёных номеров

Новости Беларуси. В Беларуси владельцам электрокаров начали выдавать номера зеленого цвета. Об этом сообщают в ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одними из первых их получили автолюбители Минской области.

Дмитрий Боярович, корреспондент: Интересно, что процедура получения зеленого регистрационного знака ничем не отличается от процедуры получения обычного. Кстати, вот этот конкретный знак совсем скоро достанется владельцу электрокара.

Один из таких – Александр. Машину пригнал из США. В скором времени и его ожидает получение новых регистрационных знаков.

Зелёные номера для электромобилей. Как выглядят, где можно получить и зачем нужны

Электротранспорт считает более выгодным, чем обычный, а зеленые номера – хорошим инструментом для отделения бесшумного транспорта на дорогах.