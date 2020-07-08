«Уже сразу будет видно, что электрический автомобиль». Владелец электрокара о преимуществах зелёных номеров

Новости Беларуси. В Беларуси владельцам электрокаров начали выдавать номера зеленого цвета. Об этом сообщают в ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одними из первых их получили автолюбители Минской области.
Новости Беларуси. В Беларуси владельцам электрокаров начали выдавать номера зеленого цвета. Об этом сообщают в ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одними из первых их получили автолюбители Минской области.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Интересно, что процедура получения зеленого регистрационного знака ничем не отличается от процедуры получения обычного. Кстати, вот этот конкретный знак совсем скоро достанется владельцу электрокара.
Один из таких – Александр. Машину пригнал из США. В скором времени и его ожидает получение новых регистрационных знаков.
Зелёные номера для электромобилей. Как выглядят, где можно получить и зачем нужны
Электротранспорт считает более выгодным, чем обычный, а зеленые номера – хорошим инструментом для отделения бесшумного транспорта на дорогах.
Александр Марченко:
Если она стоит в платных местах, уже сразу будет видно, что электрический автомобиль. Возможно, что сделают движение «электричек» по выделенным полосам. Тоже сразу видно будет, что это преимущество. Я думаю, это будет давать какие-то преимущества.