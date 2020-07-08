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«Мы должны помочь». О чём говорил Роман Головченко на встрече с коллективом завода БАТЭ

08 июля 2020 18:12
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Новости Беларуси. Несмотря на мировую пандемию, ситуация в экономике страны контролируемая. Об этом заявил 8 июля премьер-министр Роман Головченко на встрече с трудовым коллективом Борисовского завода автотракторного оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы должны помочь». О чём говорил Роман Головченко на встрече с коллективом завода БАТЭ-1

В Беларуси многие отрасли в этот период не только не остановили предприятия, но и преуспели. Например, сельское хозяйство. Более 8,5 тысячи многодетных семей уже начали строительство жилья с господдержкой.

Особого внимания сегодня требуют предприятия, работа которых зависит от экспорта. В их числе БАТЭ. Производство рассчитано на большие конвейерные поставки – в основном на российский рынок. Глава правительства побывал на производстве и изучил варианты поддержки завода. Сегодня это холдинг, который объединяет 12 предприятий.

«Мы должны помочь». О чём говорил Роман Головченко на встрече с коллективом завода БАТЭ-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы понимаем, что это не чистая какая-то голая цифра, ведь за предприятием стоят люди, стоит город, стоит коллектив в более чем 1 200 человек. Поэтому мы должны помочь. Не просто приехать с инспекцией, мы должны помочь найти решение. В руках государства есть арсенал инструментов.

«Мы должны помочь». О чём говорил Роман Головченко на встрече с коллективом завода БАТЭ-7

Один из вариантов развития завода – дальнейшая его модернизация и выход на мировые рынки. Здесь намерены производить автокомпоненты экологических стандартов Евро-5, Евро-6 для перспективных моделей легковой, грузовой и сельскохозяйственной техники. В целом, подчеркнули в правительстве, господдержка экономики в условиях COVID-19 уже составила около 23 миллионов рублей.

# Предприятия Беларуси # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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