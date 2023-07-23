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Здравоохранению поставили диагноз. Как устраняют недостатки в белорусской медицине?

23 июля 2023 19:55
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Новости Беларуси. А сейчас к медицине. Тем более, что к этой сфере есть вопросы, в том числе у специальной комиссии, которая работает по поручению главы государства. Специалисты собирают анамнез белорусского здравоохранения, чтобы понять, где болит и как лечить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В народе говорят: со здоровьем не шутят. Вот и глава государства, когда давал поручение разобраться с проблемами в медицине, говорил как никогда серьезно. Ладно, Минск. В столице работают светила. Есть вся техника, проводят самые сложные операции. Но что происходит в районных больницах? Как обстановка с медициной на селе? Вот эти вопросы волнуют президента в первую очередь, и на них отвечает комиссия. Большой разбор полетов еще впереди, а пока о частностях. На неделе проверяющие работали в медучреждениях Молодечно и Солигорска. Не обошлось без замечаний, которые хочешь не хочешь придется устранить.

Здравоохранению поставили диагноз. Как устраняют недостатки в белорусской медицине?-1

Здоровье нации – основа, благодаря которой, держится на ногах любое государство. Бесплатная медицинская помощь, передовые технологии, современные научные центры, и общедоступное (вне зависимости от географии) качество. Белорусское здравоохранение десятилетиями доказывало эффективность. Наша медицина, единственная после союзной дезинтеграции, не допустила сбоя в ритме, выдержала шоковую терапию 90-х. И чего стоит пандемийный период, из которого мы вышли с собственной вакциной. Сегодня же прививку должна получить сама система. Здравоохранению поставили диагноз.

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Здравоохранению поставили диагноз. Как устраняют недостатки в белорусской медицине?-4

Скорая неотложная помощь. Специалисты межведомственной рабочей группы выехали на собственное обследование медучреждений страны. Правило «золотого часа», которое используется в реаниматологии, сегодня применимо для всей системы. Медлить нельзя. Особое внимание направлено на межрайонные центры, такие сегодня работают в каждой области. Главная цель – сократить время на доставку пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы поставить на ноги больного с таким диагнозом, к его лечению нужно приступить незамедлительно.

Здравоохранению поставили диагноз. Как устраняют недостатки в белорусской медицине?-7

Иван Саломко, пациент УЗ «Молодечненская ЦРБ»:
Очень больно в грудях было. Обратился. Сделали стентирование. Два стента поставили и один почистили. Сейчас чувствую себя удовлетворительно, без вопросов. Спасибо врачам.

Здравоохранению поставили диагноз. Как устраняют недостатки в белорусской медицине?-10

Такие центры позволяют сконцентрировать в одном месте высокотехнологичные кадры и современную технику. Однако во время мониторинга выявлено немало проблемных моментов.

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Здравоохранению поставили диагноз. Как устраняют недостатки в белорусской медицине?-13

Молодечно. 100-процентное использование возможностей дорогостоящего оборудования – еще одна задача, поставленная перед медиками. Ангиографы, компьютерные томографы – аппараты высокого класса, которые позволяют проводить операции на сосудах. Техника работает в круглосуточном режиме. Дорожные карты межраенного центра выводят цифру: в день около 40 человек проходят обследования. За полгода выполнено более 370 сложных медицинских манипуляций. Но умная техника требует разумного подхода. Если работать в тесном дуэте, освоить ресурсные возможности машин – результат не заставит себя долго ждать.

Мониторинг объектов здравоохранения продолжается. Какие проблемные моменты выявили в Минской области?

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Татьяна Сидоренко # Фотофакт

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