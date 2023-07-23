Здравоохранению поставили диагноз. Как устраняют недостатки в белорусской медицине?

Новости Беларуси. А сейчас к медицине. Тем более, что к этой сфере есть вопросы, в том числе у специальной комиссии, которая работает по поручению главы государства. Специалисты собирают анамнез белорусского здравоохранения, чтобы понять, где болит и как лечить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В народе говорят: со здоровьем не шутят. Вот и глава государства, когда давал поручение разобраться с проблемами в медицине, говорил как никогда серьезно. Ладно, Минск. В столице работают светила. Есть вся техника, проводят самые сложные операции. Но что происходит в районных больницах? Как обстановка с медициной на селе? Вот эти вопросы волнуют президента в первую очередь, и на них отвечает комиссия. Большой разбор полетов еще впереди, а пока о частностях. На неделе проверяющие работали в медучреждениях Молодечно и Солигорска. Не обошлось без замечаний, которые хочешь не хочешь придется устранить.