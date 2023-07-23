Здравоохранению поставили диагноз. Как устраняют недостатки в белорусской медицине?
Новости Беларуси. А сейчас к медицине. Тем более, что к этой сфере есть вопросы, в том числе у специальной комиссии, которая работает по поручению главы государства. Специалисты собирают анамнез белорусского здравоохранения, чтобы понять, где болит и как лечить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В народе говорят: со здоровьем не шутят. Вот и глава государства, когда давал поручение разобраться с проблемами в медицине, говорил как никогда серьезно. Ладно, Минск. В столице работают светила. Есть вся техника, проводят самые сложные операции. Но что происходит в районных больницах? Как обстановка с медициной на селе? Вот эти вопросы волнуют президента в первую очередь, и на них отвечает комиссия. Большой разбор полетов еще впереди, а пока о частностях. На неделе проверяющие работали в медучреждениях Молодечно и Солигорска. Не обошлось без замечаний, которые хочешь не хочешь придется устранить.
Здоровье нации – основа, благодаря которой, держится на ногах любое государство. Бесплатная медицинская помощь, передовые технологии, современные научные центры, и общедоступное (вне зависимости от географии) качество. Белорусское здравоохранение десятилетиями доказывало эффективность. Наша медицина, единственная после союзной дезинтеграции, не допустила сбоя в ритме, выдержала шоковую терапию 90-х. И чего стоит пандемийный период, из которого мы вышли с собственной вакциной. Сегодня же прививку должна получить сама система. Здравоохранению поставили диагноз.
«Ждать конца года мы не будем». Как здравоохранение выполняет распоряжение Президента?
Скорая неотложная помощь. Специалисты межведомственной рабочей группы выехали на собственное обследование медучреждений страны. Правило «золотого часа», которое используется в реаниматологии, сегодня применимо для всей системы. Медлить нельзя. Особое внимание направлено на межрайонные центры, такие сегодня работают в каждой области. Главная цель – сократить время на доставку пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы поставить на ноги больного с таким диагнозом, к его лечению нужно приступить незамедлительно.
Иван Саломко, пациент УЗ «Молодечненская ЦРБ»:
Очень больно в грудях было. Обратился. Сделали стентирование. Два стента поставили и один почистили. Сейчас чувствую себя удовлетворительно, без вопросов. Спасибо врачам.
Такие центры позволяют сконцентрировать в одном месте высокотехнологичные кадры и современную технику. Однако во время мониторинга выявлено немало проблемных моментов.
В Беларуси подтвердилась проблема организации реабилитации в медучреждениях – Ирина Абельская.
Молодечно. 100-процентное использование возможностей дорогостоящего оборудования – еще одна задача, поставленная перед медиками. Ангиографы, компьютерные томографы – аппараты высокого класса, которые позволяют проводить операции на сосудах. Техника работает в круглосуточном режиме. Дорожные карты межраенного центра выводят цифру: в день около 40 человек проходят обследования. За полгода выполнено более 370 сложных медицинских манипуляций. Но умная техника требует разумного подхода. Если работать в тесном дуэте, освоить ресурсные возможности машин – результат не заставит себя долго ждать.
Мониторинг объектов здравоохранения продолжается. Какие проблемные моменты выявили в Минской области?