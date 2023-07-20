Мониторинг объектов здравоохранения продолжается. Какие проблемные моменты выявили в Минской области?

Новости Беларуси. В стране по поручению Президента страны продолжается мониторинг ситуации в системе здравоохранения. Специалисты межведомственной рабочей группы диагностируют медицинские объекты. Уже сегодня, 20 июля, прозондирована Минская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ближайший маршрут специалистов – Брестский и Витебский регионы. Но уже сегодня анализ работы персонала, знакомство с материально-технической базой медучреждений показали, что не все так гладко. Перечень проблемных моментов имеет несколько пунктов. Вместе с тем есть время и возможности сгладить шероховатости. Подробности у Татьяны Сидоренко.

Медицина – это не только про лечение, но и безопасность государства. Без здорового населения не будет развития промышленности, экономики и общества. Не будет страны. Свою состоятельность белорусская система здравоохранения доказывала не раз (пандемийный период тому пример). Однако в последний год сигналы о снижении качества оказания медпомощи поступали все чаще. Разобраться с этими фактами, изучить ситуацию глава государства поручил независимой рабочей группе. Как результат – выявлены недопустимые недостатки: от элементарной бытовой неустроенности до некомпетентности персонала. И это с учетом колоссальных средств, которые выделяются из бюджета. Вспомним большое совещание по вопросам медицины у Президента: тогда системе здравоохранения поставили диагноз. А поручение Александра Лукашенко – остановить негативную тенденцию, переломить ситуацию. «Ждать конца года мы не будем». Как здравоохранение выполняет распоряжение Президента?

Президент часто говорит, что решения не должны остаться на бумаге. Системы здравоохранения это касается в первую очередь. Мониторинговая группа продолжает работу. И хоть озвученный срок главы государства до 1 января, разбираться с проблемными моментами начали сразу.

Скорая помощь с высококлассными специалистами межведомственной рабочей группы прозондировали Минскую область. На базе трех межрайонных центров, которые функционируют в Борисове, Молодечно и Солигорске, протестирована работа медицинского персонала, обозначены проблемные моменты, на которые стоит акцентировать внимание. Организационно-управленческая работа, распределение потока пациентов, нехватка кадров, недостаточная цифровизация учреждений здравоохранения – вердикт консилиума озвучен.

Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь:

Подтвердилась еще большая проблема не только на примере Молодечненского и Солигорского районов, но и в целом по всем медучреждениям, которые мы посещали. Это реабилитационное направление: организация и качественное оказание реабилитационных мероприятий как на раннем этапе в стационарах, так и организация поздней реабилитации. К сожалению, они организованы в недостаточной степени. Это связанно и с отсутствием специалистов, и с ветхой материально-технической базой, ну и немножко с распылением понимания, в каком направлении двигаться.

В Солигорске курс на исправление недочетов. Лечебно-реабилитационная помощь здесь оказывается всесторонняя. Зал ЛФК, кабинеты физиотерапии, кабинеты массажа, рефлексотерапии – спектр услуг реабилитационных манипуляций достаточен. Однако выявилась еще одна проблемная ниша – нехватка специалистов. Отсюда ухудшение общего самочувствия медицинского объекта.

Елена Волошанова, заведующая Солигорской поликлиникой № 2:

Если мы обеспечены в отделении реабилитации средним медицинским персоналом, то врачей-реабилитологов у нас не хватает, поэтому мы сейчас переучиваем, предлагаем пройти курсы повышения квалификации. Приходят молодые специалисты. Мы стараемся укомплектовать службу реабилитации специалистами, чтобы работать в полном объеме и согласно всем нормативным актам, которые перед нами поставлены.

Не менее острая боль – очереди на протезирование суставов в травматологических центрах. Как заверили, паниковать не стоит. Суставы есть, сформированы листы ожидания, работа организована системно, есть надежда, что она прерываться не будет. Конечно, к каждому конкретному случаю индивидуальный подход. В этом убедился и пациент Михаил Милевский.

Михаил Милевский, пациент УЗ «Солигорская ЦРБ»:

На комиссии меня поставили в начале только на общую очередь, на которой я был 972-й. Но боли не прекращались, я обратился обратно в поликлинику. Меня травматолог опять отправил на комиссию, где было принято решение сделать внеочередное протезирование. Сейчас себя чувствую отлично, буквально через пять часов после операции я уже смог ходить на костылях. В скором времени выпишется из Молодеченской центральной районной больницы и Иван Антонович Саломко. Вовремя сделанные хирургические манипуляции, которые спасли жизнь пациента, – итог конкретной, грамотной логистики межрайонного центра, информатизации здравоохранения и наличия высокоточного современного оборудования.

Иван Саломко, пациент УЗ «Молодеченская ЦРБ»:

Очень больно в грудях было. Обратился в больницу, сразу же в приемный покой меня перевели и сделали стентирование без вопросов. Удачнейше прошло. 100-процентное использование возможностей дорогостоящего медицинского оборудования – еще одна задача, поставленная перед медицинскими работниками. Умная техника требует разумного подхода. Если работать в тесном дуэте, освоить ресурсные возможности машин, результат не заставит себя долго ждать.

Дарья Колядич, главный врач УЗ «Молодеченская ЦРБ»:

У нас есть определенные договоренности, мы будем обучаться, чтобы эффективность использования этого оборудования была максимальной. Эффективность использования оборудования – к этому нужно стремиться, это было одно из замечаний комиссии, абсолютно справедливое. Нужно использовать на все 100 %, которые может выдать этот аппарат.