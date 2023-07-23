«Понравилось и мне, и детям». Мистическая красота полесских болот – оценили пейзажи нетронутых мест

Новости Беларуси. Чтобы хорошо отдохнуть, ждать зимы вовсе необязательно. В этом убедилась и Екатерина Капылович. Она получила задание мечты и в полной мере оценила туристический потенциал и красоту нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наш корреспондент буквально парила в облаках от увиденного. А самое главное, что такой отдых доступен всем и каждому 24/7, не покидая пределы родной Беларуси. Не нужен нам берег турецкий – подробности в материале.

В годы пандемии белорусские границы не поддались всемирному буму изоляции. Однако из-за иностранного локдауна отечественному туризму пришлось переориентироваться на внутренние направления сегодня, они становятся все более популярными. Итак, топ-чарт белорусской индустрии путешествий открывает экотуризм. Все больше туристов возвращаются к своим природным истокам и все чаще выбирают для отдыха нетронутые урбанизацией уголки. С блогером Елизаветой Савик мы случайно встретились на болотах в Споровском заказнике. В трех часах езды от столицы нас объединило общее желание погрузиться в мистическую красоту полесской багны.

Елизавета Савик, блогер:

Мы достаточно во многих местах уже побывали в Беларуси с детьми. И мы много путешествуем и нам захотелось чего-то нового. Ощущение, конечно, необычные, было немножко чувство какого-то страха. Но здесь болота, конечно, достаточно безопасные. Поэтому понравилось и мне, и детям. Ну и кстати, они очень теплые. Туристы в белорусские топи едут не только подышать невероятно чистым воздухом. В Споровском заказнике можно встретить почти 200 видов птиц, многие из них занесены в Красную книгу Беларуси.

Алена Ополько, экскурсовод:

Здесь гнездится самая редкая певчая птица Европы, у которой статус глобального исчезновения. Она может вообще исчезнуть. Ее меньше, чем индийского слона, в 20 раз. Она гнездится только в четырех странах, и у нас здесь самая большая плотность этой птицы. И тропа наша так называется «В краю вертлявой камышевки».

Такого в режиме «все включено» не предложат – кольцевание птиц. Орнитологи с помощью сетей бережно отлавливают пернатых, чтобы надеть на них кольца с уникальной серией, номером и местом обитания. Данные вносят в специальную базу, по ней можно отслеживать судьбу различных видов птиц. Масса такого браслета не должна превышать 5 % от веса особи – такими «паспортами» нередко кольцуют совсем маленьких пташек.

Дмитрий Журавлев, орнитолог:

Маленькая птичка будет весить около 10-11 грамм. Эта будет под 20 грамм весить. Сейчас уже идет миграция, и они набирают очень много веса, многие птицы практически полтора своего веса обычного, может быть и двойной вес набрать.

– То есть она готовится к перелету, запасается?

– Да, запасается, в данном случае они летят больше на север Африки, а то и могут в Центральную Африку полететь. С живописных полесских болот отправляемся в санаторий под Минском. Здесь предлагают и комфортный отдых, и полный чек-ап организма.

Юлия Сидоренко:

Мы пытаемся семьей каждый год ездить по санаториям именно Беларуси. Мы берем и оздоровительные процедуры как для себя, так и для детей. И пытаемся, когда отдыхаем, в близлежащие города поехать на экскурсии, посмотреть. Когда и какие страны будут принимать белорусов без визы? Юрий Амбразевич рассказал подробности.

Валентина Лаботрасова, врач-терапевт:

За время пребывания в санатории можно не только отдохнуть, но и получить консультации таких узких специалистов, как кардиолог, гастроэнтеролог, уролог, гинеколог, иглорефлексотерапевт, психолог, дерматолог, лор-врач, хирург, и многих других. В санатории работает биохимическая лаборатория, что позволяет нам помочь поставить точный диагноз и дать рекомендации пациенту для дальнейшего лечения. Несомненно, последствия пандемии заставили переориентировать мировую систему медицины. В белорусских санаториях теперь значительно расширяют процедурный ряд по оздоровлению органов дыхания. Все новинки мы, конечно, испробовали на себе.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Сегодня белорусские санатории предлагают самые современные методы оздоровления. Например, кислородная барокамера. Что ж, попробуем.