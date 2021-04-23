Здравоохранение, развитие электротранспорта и повышение зарплат. Как будут поддерживать социальную сферу Минска в 2021 году?

Новости Беларуси. Здравоохранение, развитие электротранспорта и повышение заработной платы. Бюджет столицы в 2021 году будет направлен на поддержку социальной сферы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, доходы города выросли на 300 миллионов рублей, однако итоговый баланс оказался отрицательным. Главная причина – выделение существенных средств на борьбу с пандемией.

Также среди основных расходов – замена лифтов во всем жилфонде столицы, закупка современных вагонов для новой линии метрополитена и активное внедрение электробусов на городских маршрутах.

Татьяна Астрейко, начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов Беларуси:

Бюджет сохраняет свою социальную направленность. 54 % расходов бюджета города по-прежнему исторически поддерживаются и направляются именно в социальную сферу города. Поэтому такие отрасли, как образование и здравоохранение, как и прежде, получили основной приток финансирования и не пострадали. И даже более того, был реализован ряд мер, направленных на повышение заработной платы работников бюджетной сферы даже в столь сложных экономических условиях.

Вызовы тоже сохраняются практически те же. Вы видите, что коронавирусная ситуация урегулируется не так быстро, как нам, возможно, хотелось бы. Но бюджет готов к тому, чтобы все службы, инфраструктура, бюджетные организации работали и предоставляли услуги населению.