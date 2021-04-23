Артём Цуран об аварии на водопроводе: «Очередные выводы мы сделали»

Новости Беларуси. В пострадавшей от аварии части Минска вода соответствует необходимым критериям, ее можно пить. Эта новость долгожданная для жителей сразу трех районов столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В пострадавшей от аварии части Минска вода соответствует необходимым критериям, ее можно пить. Эта новость долгожданная для жителей сразу трех районов столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прорыв водопровода в Чижовке был устранен еще 22 апреля, но употреблять воду из крана специалисты людям запретили. После проведения лабораторных исследований они пришли к выводу, что пробы соответствуют необходимым показателям безопасности.
Санэпидслужба Минска: в пострадавших от аварии районах воду уже можно пить
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Вчера уже видели, что, в принципе, вода была пригодна для питья, но бактериологический анализ был готов только сегодня. Поэтому и предостерегали наших минчан, чтобы не спешили ее использовать в питьевых целых. Сегодня уже наша санитарная служба проинформировала о том, что вода пригодна для питья. Очередные выводы мы сделали, мы увидели, что так или иначе, но запас воды, необходимый хотя бы для утреннего приготовления пищи, должен быть в каждом учреждении. Мы это отследим и доведем это до каждого руководителя, чтобы этот запас могли формировать.
На месте аварии продолжают работать специалисты. Сейчас основная задача – установить точную причину аварии. Актуальными остаются две версии – повреждение водовода при строительно-монтажных работах либо плохое качество чугунных труб.