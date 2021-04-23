Артём Цуран об аварии на водопроводе: «Очередные выводы мы сделали»

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Вчера уже видели, что, в принципе, вода была пригодна для питья, но бактериологический анализ был готов только сегодня. Поэтому и предостерегали наших минчан, чтобы не спешили ее использовать в питьевых целых. Сегодня уже наша санитарная служба проинформировала о том, что вода пригодна для питья. Очередные выводы мы сделали, мы увидели, что так или иначе, но запас воды, необходимый хотя бы для утреннего приготовления пищи, должен быть в каждом учреждении. Мы это отследим и доведем это до каждого руководителя, чтобы этот запас могли формировать.