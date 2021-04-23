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Артём Цуран об аварии на водопроводе: «Очередные выводы мы сделали»

23 апреля 2021 13:03
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Новости Беларуси. В пострадавшей от аварии части Минска вода соответствует необходимым критериям, ее можно пить. Эта новость долгожданная для жителей сразу трех районов столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артём Цуран об аварии на водопроводе: «Очередные выводы мы сделали»-1

Прорыв водопровода в Чижовке был устранен еще 22 апреля, но употреблять воду из крана специалисты людям запретили. После проведения лабораторных исследований они пришли к выводу, что пробы соответствуют необходимым показателям безопасности.

Санэпидслужба Минска: в пострадавших от аварии районах воду уже можно пить

Артём Цуран об аварии на водопроводе: «Очередные выводы мы сделали»-4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Вчера уже видели, что, в принципе, вода была пригодна для питья, но бактериологический анализ был готов только сегодня. Поэтому и предостерегали наших минчан, чтобы не спешили ее использовать в питьевых целых. Сегодня уже наша санитарная служба проинформировала о том, что вода пригодна для питья. Очередные выводы мы сделали, мы увидели, что так или иначе, но запас воды, необходимый хотя бы для утреннего приготовления пищи, должен быть в каждом учреждении. Мы это отследим и доведем это до каждого руководителя, чтобы этот запас могли формировать.

Артём Цуран об аварии на водопроводе: «Очередные выводы мы сделали»-7

На месте аварии продолжают работать специалисты. Сейчас основная задача – установить точную причину аварии. Актуальными остаются две версии – повреждение водовода при строительно-монтажных работах либо плохое качество чугунных труб.

# Водоснабжение # общество # Артем Цуран # Фотофакт

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