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Около 50 поездок. Пресс-служба Президента составила карту загрязнённых территорий, где побывал Александр Лукашенко

23 апреля 2021 11:26
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Новости Беларуси. Ежегодно регионы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, посещает Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пресс-служба главы государства составила карту, где за эти годы побывал Александр Лукашенко.

Около 50 поездок. Пресс-служба Президента составила карту загрязнённых территорий, где побывал Александр Лукашенко-1

Причем в районах, которые оказались в наиболее сложной ситуации, – Наровлянском, Ельском, Хойникском, Житковичском, Петриковском, Славгородском, Столинском, Быховском – глава государства побывал не раз и не два. Всего было совершено около 50 таких поездок на загрязненные территории.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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