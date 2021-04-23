Около 50 поездок. Пресс-служба Президента составила карту загрязнённых территорий, где побывал Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Ежегодно регионы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, посещает Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем в районах, которые оказались в наиболее сложной ситуации, – Наровлянском, Ельском, Хойникском, Житковичском, Петриковском, Славгородском, Столинском, Быховском – глава государства побывал не раз и не два. Всего было совершено около 50 таких поездок на загрязненные территории.