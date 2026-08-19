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Новости по тегу #Татьяна Астрейко

С 1 сентября в Беларуси размер базовой ставки увеличится до 300 рублей
19 августа 2026 14:07

С 1 сентября в Беларуси размер базовой ставки увеличится до 300 рублей

В Беларуси новые правила приёма на работу иностранных граждан – рассказываем подробности
08 сентября 2025 13:32

В Беларуси новые правила приёма на работу иностранных граждан – рассказываем подробности

В Минтруда и соцзащиты разъяснили, как будет работать новый механизм повышения зарплаты бюджетников
25 ноября 2024 17:21

В Минтруда и соцзащиты разъяснили, как будет работать новый механизм повышения зарплаты бюджетников

Изменения в бюджете и соцподдержке. В Минске состоялась четвёртая внеочередная сессия Мингорсовета
19 июля 2024 17:34

Изменения в бюджете и соцподдержке. В Минске состоялась четвёртая внеочередная сессия Мингорсовета

Депутаты Мингорсовета обсудили инновационные стартапы, направленные на развитие Минска
07 июня 2024 17:26

Депутаты Мингорсовета обсудили инновационные стартапы, направленные на развитие Минска

У бюджэт Мінска на 2024 год унеслі змены
21 февраля 2024 19:58

У бюджэт Мінска на 2024 год унеслі змены

На сессии Мингорсовета принят бюджет столицы на 2024 год. В приоритете социальная направленность
22 декабря 2023 17:11

На сессии Мингорсовета принят бюджет столицы на 2024 год. В приоритете социальная направленность

На сессии Мингорсовета обсудили финансирование столицы. В какие сферы вкладывали больше всего?
24 марта 2023 15:28

На сессии Мингорсовета обсудили финансирование столицы. В какие сферы вкладывали больше всего?

«Недопустимо, чтобы народ Беларуси страдал от санкций». В Мингорсовете приняли коллективное обращение в адрес международного сообщества
04 июня 2021 18:59

«Недопустимо, чтобы народ Беларуси страдал от санкций». В Мингорсовете приняли коллективное обращение в адрес международного сообщества

Здравоохранение, развитие электротранспорта и повышение зарплат. Как будут поддерживать социальную сферу Минска в 2021 году?
23 апреля 2021 14:21

Здравоохранение, развитие электротранспорта и повышение зарплат. Как будут поддерживать социальную сферу Минска в 2021 году?

Татьяна Астрейко: прибавку к заработку получат абсолютно все работники бюджетных организаций
09 декабря 2020 14:07

Татьяна Астрейко: прибавку к заработку получат абсолютно все работники бюджетных организаций