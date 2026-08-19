Новости по тегу #Татьяна Астрейко

Принятое решение работает и на главную задачу пятилетней госпрограммы – сохранение и рост покупательской способности белорусов. Первую прибавку бюджетники увидят уже в октябрьских выплатах.
Трудовые мигранты будут сдавать экзамен по одному из государственных языков.
Напомним, согласно новшествам, одобренным главой государства, у руководителей появилось право утверждать штатную численность работников в меньшем количестве, чем определено внутренними документами, и распределять функции в коллективе по оптимизированным должностям.
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