«Сейчас внедряем новый метод». Где и как в Беларуси утилизируют просроченные лекарства?

Мастер-класс – это только часть экологического проекта. Цель кампании – привлечь внимание к проблеме загрязнения природы. Ученые установили, что таблетки с истекшим сроком годности не подвергаются изменениям, попав в окружающую среду, накапливаются в организмах и приводят к нарушениям жизненно важных функций. Белорусские медики активно подключились к решению проблемы. Организован раздельный сбор лекарственной просрочки. Контейнеры установлены в поликлиниках, аптеках – в 24 городах. И эту работу продолжат. За два года минчане принесли 113 килограммов непригодных для использования медпрепаратов. Причем некоторые экземпляры – с 20-летним сроком давности.

Наталья Яранцева, заведующая кафедрой фармацевтической химии БГУ:

И дальше эти лекарственные средства едут на правильную утилизацию. Пока что у нас можно утилизировать только методом сжигания. Это делается на нескольких предприятиях белорусских, то есть там высокое температурное сжигание с малым количеством воздуха, и, соответственно, они утилизируются до неактивных компонентов. Но на этом мы решили не останавливаться, мы сейчас внедряем новый метод утилизации – это метод химической утилизации, при котором не образуется вредных летучих веществ (например, таких, как диоксины), которых и так в воздухе достаточно много, чтобы минимизировать именно экологический вред.