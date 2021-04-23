Прямой эфир

«Сейчас внедряем новый метод». Где и как в Беларуси утилизируют просроченные лекарства?

23 апреля 2021 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Где утилизировать просроченные лекарства? Об этом учащимся 10-й гимназии Минска 23 апреля рассказали студенты фармацевтического факультета медуниверситета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сейчас внедряем новый метод». Где и как в Беларуси утилизируют просроченные лекарства?-1

Мастер-класс – это только часть экологического проекта. Цель кампании – привлечь внимание к проблеме загрязнения природы. Ученые установили, что таблетки с истекшим сроком годности не подвергаются изменениям, попав в окружающую среду, накапливаются в организмах и приводят к нарушениям жизненно важных функций. Белорусские медики активно подключились к решению проблемы. Организован раздельный сбор лекарственной просрочки. Контейнеры установлены в поликлиниках, аптеках – в 24 городах. И эту работу продолжат. За два года минчане принесли 113 килограммов непригодных для использования медпрепаратов. Причем некоторые экземпляры – с 20-летним сроком давности.

«Сейчас внедряем новый метод». Где и как в Беларуси утилизируют просроченные лекарства?-4

Наталья Яранцева, заведующая кафедрой фармацевтической химии БГУ:
И дальше эти лекарственные средства едут на правильную утилизацию. Пока что у нас можно утилизировать только методом сжигания. Это делается на нескольких предприятиях белорусских, то есть там высокое температурное сжигание с малым количеством воздуха, и, соответственно, они утилизируются до неактивных компонентов. Но на этом мы решили не останавливаться, мы сейчас внедряем новый метод утилизации – это метод химической утилизации, при котором не образуется вредных летучих веществ (например, таких, как диоксины), которых и так в воздухе достаточно много, чтобы минимизировать именно экологический вред.

«Сейчас внедряем новый метод». Где и как в Беларуси утилизируют просроченные лекарства?-7

На фармацевтическом факультете в лаборатории сортируют лекарства и отправляют на переработку на специальные предприятия, где их сжигают. Разрабатывают в университете и свои безопасные методы утилизации.

# Лекарства # общество # Наталья Яранцева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Артём Цуран об аварии на водопроводе: «Очередные выводы мы сделали»
23 апреля 2021 13:03

Артём Цуран об аварии на водопроводе: «Очередные выводы мы сделали»

Около 50 поездок. Пресс-служба Президента составила карту загрязнённых территорий, где побывал Александр Лукашенко
23 апреля 2021 11:26

Около 50 поездок. Пресс-служба Президента составила карту загрязнённых территорий, где побывал Александр Лукашенко

Не назвали ни одну белорусскую фирму. Переселение компаний в Латвию оказалось блефом?
23 апреля 2021 11:06

Не назвали ни одну белорусскую фирму. Переселение компаний в Латвию оказалось блефом?