«Они понимают, что такое медали». Благотворительный праздник «БегоВелоКомпот» собрал юных велогонщиков в Минске

Новости Беларуси. 1 мая в Минске самые маленькие смогли принять участие в гонке за компот из адреналина и веселья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благотворительный праздник «БегоВелоКомпот» объединил дошкольников. Для соревнований по бего- и велоспорту всю необходимую экипировку организаторы предоставляли бесплатно.

В программе – большая интерактивная площадка с игровой зоной, розыгрышами, аквагримом и угощениями. Продлится праздник, на который можно попасть абсолютно бесплатно, до 18 часов.