«Они понимают, что такое медали». Благотворительный праздник «БегоВелоКомпот» собрал юных велогонщиков в Минске
Новости Беларуси. 1 мая в Минске самые маленькие смогли принять участие в гонке за компот из адреналина и веселья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благотворительный праздник «БегоВелоКомпот» объединил дошкольников. Для соревнований по бего- и велоспорту всю необходимую экипировку организаторы предоставляли бесплатно.
В программе – большая интерактивная площадка с игровой зоной, розыгрышами, аквагримом и угощениями. Продлится праздник, на который можно попасть абсолютно бесплатно, до 18 часов.
Анастасия Классковская, мама двоих участников заезда:
Участвуем не в первый раз. Старшей дочери пять лет, младшей – годик. Второй раз участвуем.
Спорт, свежий воздух – залог здоровья.
Любовь Стрига, менеджер по маркетингу и связям с общественностью Фонда помощи детям «Белый аист»:
Участвуют малыши от 1 года – естественно, при поддержке родителей. У ребят постарше – 5+ – уже настоящая гонка, настоящие скорости, настоящие эмоции. Они рвутся. Они понимают, что такое медали, что такое кубок, и они хотят им обладать.
Акция проводится в поддержку статуса спортивной страны и приобщена к Международной минской велосипедной неделе.