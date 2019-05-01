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«Они понимают, что такое медали». Благотворительный праздник «БегоВелоКомпот» собрал юных велогонщиков в Минске

01 мая 2019 13:23
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Новости Беларуси. 1 мая в Минске самые маленькие смогли принять участие в гонке за компот из адреналина и веселья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благотворительный праздник «БегоВелоКомпот» объединил дошкольников. Для соревнований по бего- и велоспорту всю необходимую экипировку организаторы предоставляли бесплатно.

В программе – большая интерактивная площадка с игровой зоной, розыгрышами, аквагримом и угощениями. Продлится праздник, на который можно попасть абсолютно бесплатно, до 18 часов.

«Они понимают, что такое медали». Благотворительный праздник «БегоВелоКомпот» собрал юных велогонщиков в Минске-1

«Они понимают, что такое медали». Благотворительный праздник «БегоВелоКомпот» собрал юных велогонщиков в Минске-3

Анастасия Классковская, мама двоих участников заезда:
Участвуем не в первый раз. Старшей дочери пять лет, младшей – годик. Второй раз участвуем.

Спорт, свежий воздух – залог здоровья.

«Они понимают, что такое медали». Благотворительный праздник «БегоВелоКомпот» собрал юных велогонщиков в Минске-6

Любовь Стрига, менеджер по маркетингу и связям с общественностью Фонда помощи детям «Белый аист»:
Участвуют малыши от 1 года – естественно, при поддержке родителей. У ребят постарше – 5+ – уже настоящая гонка, настоящие скорости, настоящие эмоции. Они рвутся. Они понимают, что такое медали, что такое кубок, и они хотят им обладать.

Акция проводится в поддержку статуса спортивной страны и приобщена к Международной минской велосипедной неделе.

«Они понимают, что такое медали». Благотворительный праздник «БегоВелоКомпот» собрал юных велогонщиков в Минске-9

«Они понимают, что такое медали». Благотворительный праздник «БегоВелоКомпот» собрал юных велогонщиков в Минске-11

# Спортивный праздник # общество # Любовь Стрига # Фотофакт

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