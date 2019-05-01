В День труда торжественные мероприятия проходят в минском парке Победы

Новости Беларуси. Беларусь отмечает Первомай. В этот день по всей стране традиционно проходят маевки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собираться семьями и коллективами – традиция независимой Беларуси. Память тех, кто в тяжелые годы войны освобождал ее от оккупантов, кто своим трудом приближал Победу, восстанавливал страну из руин, почтили сегодня у стеллы «Минск – город-герой».

Сейчас же в Минске основные празднования Первомая проходят в парке Победы. На берегу Комсомольского озера в небо запустили белых голубей – символ мира и труда. Затем началась развлекательная программа.

Трудолюбие и верность традициям – залог дальнейшего развития Беларуси. Президент поздравил белорусов с Праздником труда