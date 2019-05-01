Прямой эфир

В День труда торжественные мероприятия проходят в минском парке Победы

01 мая 2019 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь отмечает Первомай. В этот день по всей стране традиционно проходят маевки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День труда торжественные мероприятия проходят в минском парке Победы-1

В День труда торжественные мероприятия проходят в минском парке Победы-3

Собираться семьями и коллективами – традиция независимой Беларуси. Память тех, кто в тяжелые годы войны освобождал ее от оккупантов, кто своим трудом приближал Победу, восстанавливал страну из руин, почтили сегодня у стеллы «Минск – город-герой».

Сейчас же в Минске основные празднования Первомая проходят в парке Победы. На берегу Комсомольского озера в небо запустили белых голубей – символ мира и труда. Затем началась развлекательная программа.

Трудолюбие и верность традициям – залог дальнейшего развития Беларуси. Президент поздравил белорусов с Праздником труда

В День труда торжественные мероприятия проходят в минском парке Победы-6

В День труда торжественные мероприятия проходят в минском парке Победы-8

В День труда торжественные мероприятия проходят в минском парке Победы-10

В День труда торжественные мероприятия проходят в минском парке Победы-12

В День труда торжественные мероприятия проходят в минском парке Победы-14

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Её песни стали легендой белорусской музыки. Ядвига Поплавская отмечает 70-летний юбилей
01 мая 2019 11:43

Её песни стали легендой белорусской музыки. Ядвига Поплавская отмечает 70-летний юбилей

Трудолюбие и верность традициям – залог дальнейшего развития Беларуси. Президент поздравил белорусов с Праздником труда
01 мая 2019 11:24

Трудолюбие и верность традициям – залог дальнейшего развития Беларуси. Президент поздравил белорусов с Праздником труда

В Минске теперь можно купить «Карту гостя» формата «Премиум»
30 апреля 2019 20:18

В Минске теперь можно купить «Карту гостя» формата «Премиум»