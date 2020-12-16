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«Укладка, окраска, мелирование». Мужчина из Витебска пришёл в индустрию красоты после СТО

16 декабря 2020 17:53
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Новости Беларуси. Освоить новое ремесло сегодня предлагают безработным и родителям в декрете, у которых нет трудовых соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Укладка, окраска, мелирование». Мужчина из Витебска пришёл в индустрию красоты после СТО-1

Укладка, окраска, мелирование, скоро уже начнем завивать волосы.

«Укладка, окраска, мелирование». Мужчина из Витебска пришёл в индустрию красоты после СТО-4

Антон Демченко по первой профессии автослесарь. Сейчас ловко учится держать в руках не ключи и молоток, а фен и расческу. Он будущий парикмахер. В индустрию красоты привели жизненные обстоятельства, после которых Антон стал инвалидом – проблемы с ногой. Мужчина обратился на биржу труда. Предложений хватало, но остановился на парикмахерском деле. В витебском учебном центре жилищно-коммунального хозяйства Антон уже 3,5 месяца обучается новой для себя профессии.

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«Укладка, окраска, мелирование». Мужчина из Витебска пришёл в индустрию красоты после СТО-7

Антон Демченко:
Условия здесь замечательные: предоставили общежитие, оно находится не так далеко отсюда. У нас буквально, если неделя теория, то сразу две недели практика идет. То есть мы сразу же закрепляем пройденный теоретический эффект.

# Государственная политика в области занятости # общество # Антон Демченко # Юлия Мычка # Фотофакт

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