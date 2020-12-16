Они не боятся перемен. Истории белорусов, которые смогли сменить профессию и начать новую жизнь

Новости Беларуси. Около 300 могилевчан сменили в 2020 году профессию и устроились на новую работу после бесплатного переобучения от службы занятости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Освоить новое ремесло сегодня предлагают безработным и родителям в декрете, у которых нет трудовых соглашений. С теми, кто не боится перемен, пообщалась Юлия Мычка. «Меня привлекают большие машины». Белоруска после рождения ребёнка решилась сменить профессию и вот почему

В 2020 году безработным, а также родителям в декрете до трех лет могилевское управление по труду, занятости и социальной защите предложило освоить профессию «водитель троллейбуса». Такое обучение бесплатное. Большой бонус: после курсов – гарантированное трудоустройство.

Алекснадр Занько, преподаватель по правилам и основам безопасности могилевского ДОСААФ:

Все мы понимаем, что была часть населения, которая ездила на заработки в ближнее, а кто-то и в дальнее зарубежье. Сейчас многие остались здесь, получают профессию. Кто-то решил переобучиться, по зову души, так скажем. Есть и такие, кто банально хочет заработать денег.

Юлия Мычка, корреспондент:

Электрический транспорт не теряет своей популярности. Уже в 2021 году служба занятости будет оказывать содействие в обучение водителей электробусов. Заказ на таких специалистов поступил от города.

На могилевском рынке труда в 2020 году большим спросом пользовались строители и дорожники, нужны были швеи. И если в советское время профессия выбиралась раз и навсегда, то сегодня государство дает бесплатную возможность попробовать себя в новом деле. Например, в Могилеве бесплатное переобучение возможно по 20 востребованным профессиям.

Марина Снытко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома:

Продавцы, повара для комбината школьного питания. Это то, по чему мы обучали в 2020 году. Обучение прошли порядка 280 человек. Из них 70 % мы обучали под гарантированное трудоустройство. То есть люди после обучения сразу могут трудоустроиться. «Укладка, окраска, мелирование». Мужчина из Витебска пришёл в индустрию красоты после СТО

В витебском областном учебном центре руководящих работников и специалистов жилищно-коммунального хозяйства сегодня осваивают профессии только от центра занятости населения 14 человек. Само учреждение готово обучать и переучивать по разным направлениям. То, что востребовано на рынке труда в сфере ЖКХ. Рабочее место – и это главное – гарантировано.

Геннадий Москалев, директор витебского областного центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов ЖКХ:

Любой человек, который получает здесь специальность – лифтер, сантехник, ответственный за грузоподъемные краны – они уже приходят непосредственно с предприятия, они все уже трудоустроены, они трудоустраиваются, они идут на практику на предприятия. Предприятие сразу же берет их, как говорится, под колпак и оставляет у себя.