«Меня привлекают большие машины». Белоруска после рождения ребёнка решилась сменить профессию и вот почему
Новости Беларуси. Около 300 могилевчан сменили в 2020 году профессию и устроились на новую работу после бесплатного переобучения от службы занятости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Освоить новое ремесло сегодня предлагают безработным и родителям в декрете, у которых нет трудовых соглашений.
Эту маленькую, но очень важную деталь водители троллейбусов между собой называют «шоколадкой». Без нее «рогатая» машина не тронется с места.
Как устроен электрический транспорт, тщательно изучает Алеся Дикун. До этого она работала в оптовой торговле, но решила сменить профессию и уже через пять месяцев сядет за руль могилевского троллейбуса.
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Алеся Дикун, жительница Могилева:
Я еще до рождения ребенка хотела пойти на водителя троллейбуса. Как-то меня привлекают большие машины. Сейчас ребенок уже повзрослел. Ну и большой стимул, что заработная плата повыше, чем у меня была предыдущая.
Желающих сесть за руль «рогатого» транспорта оказалось немало. Музыкант Николай Соболев ради управления большой машиной даже отказался от кларнета, который до этого помогал ему зарабатывать на жизнь.
Николай Соболев, житель Могилева:
У меня есть оргконтракт, и я себя словил на мысли, что музыка – это не мое. Я уволился, примерно месяц посидел без работы. Увидел, что центр занятости набирает людей на курсы водителей троллейбуса, и обратился к ним.