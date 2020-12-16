«Меня привлекают большие машины». Белоруска после рождения ребёнка решилась сменить профессию и вот почему

Освоить новое ремесло сегодня предлагают безработным и родителям в декрете, у которых нет трудовых соглашений.

Новости Беларуси. Около 300 могилевчан сменили в 2020 году профессию и устроились на новую работу после бесплатного переобучения от службы занятости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту маленькую, но очень важную деталь водители троллейбусов между собой называют «шоколадкой». Без нее «рогатая» машина не тронется с места.

Как устроен электрический транспорт, тщательно изучает Алеся Дикун. До этого она работала в оптовой торговле, но решила сменить профессию и уже через пять месяцев сядет за руль могилевского троллейбуса.

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