Коллективный договор между обществом и государством. Как белорусы отметили День Конституции?

Новости Беларуси. На экваторе недели – 15 марта – белорусы отмечали День Конституции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Основной закон нашей страны, который был принят в 1994-м, претерпел изменения.
Новости Беларуси. На экваторе недели – 15 марта – белорусы отмечали День Конституции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Основной закон нашей страны, который был принят в 1994-м, претерпел изменения.
В 2022 году прошел референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Нововведения прежде всего затронули вопросы государственного устройства. Были сформулированы нормы, определяющие статус, порядок формирования и полномочия ВНС, который стал высшим представительным органом народовластия.
Принятие изменений и дополнений Конституции поддержали около 83 % голосовавших. Но важно отметить, что еще до референдума в Беларуси прошли диалоговые площадки, в рамках которых каждый мог внести свои предложения по усовершенствованию Основного закона страны. Так что Конституция стала по-настоящему народной.
В День Конституции в нашей стране традиционно проходит акция «Мы – граждане Беларуси». В торжественной обстановке 14-летние белорусы получают первый паспорт – это волнительно и ответственно, но есть и другие традиции, связанные с этим особым для нашей политической и правовой культуры днем.
О них расскажет Галина Буро. Она встретилась и с членами обеих палат парламента, чтобы узнать, как идет законотворческая модернизация, заложенная обновленной Конституцией.
Независимое суверенное правовое государство, человек – высшая ценность, единственный источник государственной власти – народ. Наш Основной закон направлен на процветание и развитие во всех сферах жизни, на сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа.
Вечный огонь горит всегда в сердцах каждого из нас.
Искра пламени от Вечного огня в День Конституции, в Год мира и созидания. В Гродно в этот день ощущалась тесная связь поколений. Место священное – памятник советским воинам и партизанам, которые отдали жизни за мир в нашей стране.
Связь поколений. Посмотрите, как День Конституции отметили в Гродно.
Николай Лагуткин, ветеран Великой Отечественной войны:
Я принимал участие в освобождении в 1943 году города Киева. Мне очень неприятно, что там проливается кровь с нашими братьями-украинцами. Я очень хочу, чтобы наши молодые люди знали о том, что нужно беречь мир.
От Вечного огня пламя доставили в Новый замок, где эффектно был дан старт в области эстафете созидания.
Таким образом было положено начало комплексным работам по благоустройству территории замка. Далее огонь отправился в путешествие по всем 17 районам области, где также будет вестись реконструкция замков и строительство школ, детских садов, жилых домов в рамках эстафеты. Такая консолидация жителей.
Виолетта Шаблинская, студент года Гродненской области:
Это огромный праздник для нас, для белорусов, который дает нам права и обязанности, возможности смотреть в будущее и шагать в ногу, строить будущее.
И даже маленькая Гражина, когда высаживала на территории Нового замка в День Конституции клен как дерево мира, понимала: любовь к стране не в словах, а в делах.
Гражина Жукевич, жительница Гродно:
Я посадила это дерево, я буду за ним ухаживать, чтобы в мире было много счастливых детей. И я горжусь своей родиной.
Конституция Беларуси народная – достаточно вспомнить, сколько диалоговых площадок прошло в стране. Потому каждое слово в документе выверено и наполнено огромным смыслом. При этом написан документ доступным языком. Права, обязанности, гарантии – можно сказать, это коллективный договор между обществом и государством.
Галина Буро, корреспондент:
Основной закон страны был принят 15 марта 1994 года. Дополнения в Конституцию вносились несколько раз на республиканских референдумах. Последние изменения и дополнения были приняты в феврале прошлого года. Напомню, тогда корректировке подверглась преамбула и 85 статей, добавилось 11 новых статей, две были исключены. Также Основной закон страны дополнился главой о Всебелорусском народном собрании.
И сегодня, когда мир хрупок, а Польша ставит противотанковые ежи в пунктах пропуска, Беларусь как буферная зона на стыке интересов Запада и Востока. Мы руководствуемся своим Основным законом: страна озер, аистов и золотых полей никогда не будет агрессором. В молитве за Беларусь в День Конституции объединились верующие в храмах страны.
Протоиерей Владимир, клирик Свято-Покровского кафедрального собора Гродно:
Конституция страны – это вот такой паспорт совершеннолетия. Если у человека есть паспорт, это говорит о том, что он уже взрослый человек, отвечает за свои поступки. И если у страны есть Конституция – это говорит о том, что это уже взрослая, самостоятельная страна. Призываю к тому, чтобы, во-первых, не забывать о том, в какой стране мы живем, не забывать о том, что мы белорусы, мы призваны любить свой край.
Сберечь национальную идентичность – это и есть путь к сохранению суверенитета. Ведь, если подменяются национальные ценности другими понятиями, а, порой, и псевдоценностями – это начало разрушения нации. Потому в Конституцию и вносили изменения и дополнения, чтобы обеспечить сохранение страны и ее развитие.
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