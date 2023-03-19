«Это главный фундамент». В Москве отметили День Конституции Беларуси большим праздничным концертом

День Конституции Беларуси отмечали и в России. В Москве прошел большой праздничный концерт, в рамках которого презентовали программу «Земля под белыми крыльями», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Она собрала лучшие музыкальные номера. В каждом были отражены основные постулаты, закрепленные и на законодательном уровне: любовь к Родине, семья, уважение и сохранение исторической памяти.

Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси:

Те ценности, которые заложены в каждого из нас нашими родителями, воспитанием, – это главный фундамент. Потому что то, что закладывается в детстве, помогает нам быть тем, кто мы есть по жизни. Любовь к профессии, к семье, а именно к институту семьи, то есть мужчина, женщина, ребенок, и любовь к Родине.

Евгений Олейник, продюсер, композитор:

Те изменения, которые были внесены год назад на всенародном референдуме, которые до этого очень широко обсуждались, надо сказать, потому что это не просто с бухты-барахты. Там спорили, отменяли, добавляли статьи, я помню, комиссия работала очень плотно. В частности, я общался с членами комиссии по разным авторским моментам. И те изменения, которые были внесены, отвечают духу времени.