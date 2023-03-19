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Михаил Русый: Конституция позволила за период в 26 лет сделать уникальную, самостоятельную страну

19 марта 2023 17:46
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Новости Беларуси. На экваторе недели – 15 марта – белорусы отмечали День Конституции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Основной закон нашей страны, который был принят в 1994-м, претерпел изменения.  

Михаил Русый: Конституция позволила за период в 26 лет сделать уникальную, самостоятельную страну-1

Социальные гарантии, уважение традиций, семейные устои. Это Конституция будущего на прочном фундаменте прошлого.  

Михаил Русый: Конституция позволила за период в 26 лет сделать уникальную, самостоятельную страну-4

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
1994 год. Я скажу, что довольно серьезная Конституция была тогда проработана в тот очень сложный и страшный период. Да, она была подработана под ту ситуацию и выполнена под сильную личность. Видите, Конституция позволила за короткий период, 26 лет, сделать уникальную, самостоятельную, самодостаточную страну, которую уважают в мире благодаря сильной власти, сильному Президенту, сильной Конституции и, соответственно, народу, который ее поддержал.  

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# Конституция # общество # Михаил Русый # Галина Буро # Фотофакт

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