В мемориальном комплексе «Ола» вспоминают жертв геноцида

В 2020 году на месте трагических событий в деревне Ола благодаря поддержке Александра Лукашенко открыт мемориал. Каждый год митинг-реквием в память о годовщине уничтожения Олы собирает сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До освобождения родной земли сельчане не дожили всего две недели. После войны Ола так и не возродилась. В знак скорби о тех, чьи судьбы оборвались в пылающей деревне, возложили венки и цветы к поклонному кресту и братской могиле советских воинов и мирных жителей. Их память почтили минутой молчания.