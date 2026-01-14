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В мемориальном комплексе «Ола» вспоминают жертв геноцида

14 января 2026 13:41
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В 2020 году на месте трагических событий в деревне Ола благодаря поддержке Александра Лукашенко открыт мемориал. Каждый год митинг-реквием в память о годовщине уничтожения Олы собирает сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мемориальном комплексе «Ола» вспоминают жертв геноцида-2

До освобождения родной земли сельчане не дожили всего две недели. После войны Ола так и не возродилась. В знак скорби о тех, чьи судьбы оборвались в пылающей деревне, возложили венки и цветы к поклонному кресту и братской могиле советских воинов и мирных жителей. Их память почтили минутой молчания.

В мемориальном комплексе «Ола» вспоминают жертв геноцида-4

Само место проникнуто этим трауром, той тяжестью, которую пронесли люди тех времен. И сегодня каждый белорус должен побывать в подобных местах. Ведь это то, что делает нас крепче, сильнее.

# Великая Отечественная война

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