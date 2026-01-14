Жители польского Щецина остались без отопления и горячей воды

Власти Польши еще раз ярко продемонстрировали полную неспособность защитить своих граждан от последствий непогоды. Обычная зима с ее морозами и снегопадами обнажила, в каком кризисе находится коммунальная сфера страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К тому транспортному коллапсу, который до сих продолжается из-за неочищенных ото льда и снега дорог, стали прибавляться другие проблемы. Около 100 тысяч жителей целого района Щецина внезапно оказались и без отопления, и без горячей воды. И это при 12-градусных морозах. Причина – прорыв на теплотрассе.

Когда аварийные бригады прибыли на место ЧП, выяснилось, что трубы находятся в таком изношенном состоянии, что на ликвидацию последствий уйдет не один день. Горожанам объявили, что в холодных квартирах им придется жить как минимум до субботы, 17 января.

На возмущение людей власти также отреагировали довольно прохладно. Им объяснили, что повреждения произошли в основной сети трубопроводов. Поэтому на ремонт уйдет очень много времени. И просто большая удача, что без тепла и горячей воды не остался весь Щецин.

Пока жильцам остывающего района посоветовали не проветривать квартиры, надевать на себя как можно больше теплых вещей и достать обогреватели. А еще лучше бросить на время свои дома и перебраться жить к родным и знакомым.