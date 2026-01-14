7 стационарных пунктов обогрева оборудовали в Минске

Местами до -30 градусов. Предстоящая ночь обещает стать первой самой холодной в нынешнем зимнем сезоне. На территорию страны продолжают поступать арктические воздушные массы. Сильнее всего мороз будет по востоку Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске ночью ожидается до -22 градусов. В связи с резким похолоданием в городе развернуты пункты обогрева. Оборудовано семь стационарных, с четверга, 15 января, по городу начнут появляться и мобильные. На улице Сурганова, 40, помимо возможности укрыться от мороза и попить чай, в пункте обогрева оборудована зона для детей, с играми, пазлами и плюшевыми игрушками.

Я играю в конструктор. Мне его тут подарили. Собираю вертолет. Палочки согнутые, сиденья, пропеллеры. Палочка вот такая. Болтики и гайки, гаечный ключ, отвертка.

Наталья Михалковская, председатель Советской районной организации Минска Белорусского Красного Креста:

Человек до 10 в день. Сильно много не бывает, потому что все-таки это центр города – много магазинов, кафе. Сейчас люди зашли просто погреться, посидеть. Они могут зарядить свой телефон, могут сходить в комнату отдыха, побыть. Мы еще 10 дней точно будем работать, будет пункт обогрева. А вообще, всегда во время работы офиса Красного Креста, если низкая температура, мы ждем здесь всех и готовы обогреть.

Открыты пункты обогрева в столице с 9 до 17 часов. Здесь параллельно ведется сбор теплых вещей, которые волонтеры Красного Креста затем передадут тем, кому они лишними не будут.